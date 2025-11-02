MP के सतना में बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर दुकान में लगाई आग, दुकानदार गंभीर रूप से झुलसा

डिजिटल डेस्क, सतना। मध्य प्रदेश के सतना जिले में शनिवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। कोठी थाना क्षेत्र के ग्राम दिदौंध में दो बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर एक किराना दुकान में आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान राख में तब्दील हो गई। इस घटना में दुकान संचालक रामप्रकाश कुशवाहा गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गांव के ही आदतन अपराधी बच्चा त्रिवेदी और कृष्णा त्रिवेदी देर रात दुकान के पास पहुंचे और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, आग की लपटों ने विकराल रूप धर लिया ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। इस घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई।