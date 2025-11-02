MP के सतना में बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर दुकान में लगाई आग, दुकानदार गंभीर रूप से झुलसा
मध्य प्रदेश के सतना जिले के दिदौंध गाँव में दो अपराधियों ने एक किराना दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दुकानदार रामप्रकाश कुशवाहा गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है।
डिजिटल डेस्क, सतना। मध्य प्रदेश के सतना जिले में शनिवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। कोठी थाना क्षेत्र के ग्राम दिदौंध में दो बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर एक किराना दुकान में आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान राख में तब्दील हो गई। इस घटना में दुकान संचालक रामप्रकाश कुशवाहा गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गांव के ही आदतन अपराधी बच्चा त्रिवेदी और कृष्णा त्रिवेदी देर रात दुकान के पास पहुंचे और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, आग की लपटों ने विकराल रूप धर लिया ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। इस घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई।
सूचना मिलते ही कोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आगजनी और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
ग्रामीणों के अनुसार, दोनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रह चुके हैं और गांव में विवाद खड़ा करने के लिए कुख्यात हैं। फिलहाल पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और स्थिति पर सख्त नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
