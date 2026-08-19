सतना में सहकारी बैंक के CEO को 96000 रुपये रिश्वत लेते लोकायुक्त ने दबोचा, धान खरीदी पर मांगा था एक लाख कमीशन

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सतना में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) कृष्ण चंद्र उर्फ केसी शर्मा को लोकायुक्त पुलिस रीवा ने बुधवार को 96 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि अधिकारी ने धान खरीदी पर कमीशन के रूप में नागौद शाखा के समिति प्रबंधक से रिश्वत की मांग की थी। आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

धान खरीदी पर मांगा कमीशन लोकायुक्त के अनुसार शिकायतकर्ता सिद्धार्थ ओझा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की नागौद शाखा में समिति प्रबंधक हैं। उनके कार्यक्षेत्र में पटवारा, रीछुल और दुरेहा समितियां आती हैं। वर्ष 2025-26 में इन समितियों के माध्यम से करीब 32,300 क्विंटल धान की खरीदी कराई गई थी।

आरोप है कि इसी धान खरीदी की राशि के भुगतान के एवज में CEO कृष्ण चंद्र शर्मा ने सिद्धार्थ ओझा से कुल राशि का 3 प्रतिशत कमीशन मांगा था, जो लगभग एक लाख रुपये हो रहा था। समिति प्रबंधक ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में इसकी शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत सत्यापन के बाद कार्रवाई शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने उसका सत्यापन कराया। जांच के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। रकम तीन रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 96 हजार रुपये तय होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने 19 अगस्त को ट्रैप कार्रवाई की योजना तैयार की। शिकायतकर्ता को तय रकम के साथ आरोपित के पास भेजा गया।