सतना में सूने घर में घुसे चोर, पड़ोसियों का साहस देख उल्टे पांव भागे, एक को दबोचा
सतना के कोटर कस्बे में एक सूने घर में चोरी का प्रयास पड़ोसियों की सतर्कता से नाकाम हो गया। रमेश त्रिपाठी के घर में घुसे तीन चोरों में से एक को पड़ोसी ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सूना मकान देख चोरी की फिराक में आए चोरों को सतना के कोटर कस्बे में करारा जवाब मिला। पड़ोसियों की सतर्कता और साहस के चलते चोरी की वारदात नाकाम हो गई। चोरों ने चाकू से हमला भी किया, लेकिन इसके बावजूद दो युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को दबोच लिया, जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए।
घटना कोटर कस्बे के वार्ड क्रमांक 8 की है। यहां स्थानीय निवासी रमेश त्रिपाठी अपने बेटे के पास मैहर गए हुए थे, जिससे घर सूना पड़ा था। इसी का फायदा उठाकर तीन चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया।
पड़ोसियों ने दिखाई बहादुरी
रात के समय संदिग्ध आवाजें सुनकर पड़ोसी पंकज गोस्वामी को शक हुआ। उन्होंने तत्काल रमेश त्रिपाठी के भाई लल्लू उर्मलिया को सूचना दी। दोनों मौके पर पहुंचे और मोहल्ले के अन्य लोगों को भी सतर्क किया। चोरों को पकड़ने की कोशिश के दौरान दो आरोपी किसी वाहन से फरार हो गए, लेकिन तीसरे आरोपी को पंकज और लल्लू ने दबोच लिया।
भागते वक्त चाकू से किया हमला
पकड़े गए आरोपी ने बचने के लिए चाकू से हमला कर दिया। हमले में लल्लू उर्मलिया को दो से तीन वार लगे और वह घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद दोनों युवकों ने साहस नहीं छोड़ा और आरोपी को काबू में कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सतना के बजरहा टोला का रहने वाला है, जबकि फरार दोनों आरोपी कोटर कस्बे के निवासी बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
गृहस्वामी के लौटने के बाद होगा नुकसान का खुलासा
फिलहाल रमेश त्रिपाठी के लौटने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि चोर घर से कोई सामान चोरी कर ले गए हैं या नहीं। पुलिस के अनुसार, गृहस्वामी के आने के बाद ही नुकसान का सही आकलन हो सकेगा।
