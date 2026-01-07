सतना में सूने घर में घुसे चोर, पड़ोसियों का साहस देख उल्टे पांव भागे, एक को दबोचा

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सूना मकान देख चोरी की फिराक में आए चोरों को सतना के कोटर कस्बे में करारा जवाब मिला। पड़ोसियों की सतर्कता और साहस के चलते चोरी की वारदात नाकाम हो गई। चोरों ने चाकू से हमला भी किया, लेकिन इसके बावजूद दो युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को दबोच लिया, जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए।

घटना कोटर कस्बे के वार्ड क्रमांक 8 की है। यहां स्थानीय निवासी रमेश त्रिपाठी अपने बेटे के पास मैहर गए हुए थे, जिससे घर सूना पड़ा था। इसी का फायदा उठाकर तीन चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया।

पड़ोसियों ने दिखाई बहादुरी रात के समय संदिग्ध आवाजें सुनकर पड़ोसी पंकज गोस्वामी को शक हुआ। उन्होंने तत्काल रमेश त्रिपाठी के भाई लल्लू उर्मलिया को सूचना दी। दोनों मौके पर पहुंचे और मोहल्ले के अन्य लोगों को भी सतर्क किया। चोरों को पकड़ने की कोशिश के दौरान दो आरोपी किसी वाहन से फरार हो गए, लेकिन तीसरे आरोपी को पंकज और लल्लू ने दबोच लिया।

भागते वक्त चाकू से किया हमला पकड़े गए आरोपी ने बचने के लिए चाकू से हमला कर दिया। हमले में लल्लू उर्मलिया को दो से तीन वार लगे और वह घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद दोनों युवकों ने साहस नहीं छोड़ा और आरोपी को काबू में कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।