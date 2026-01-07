Language
    सतना के बैंक में चोरी का प्रयास नाकाम, शटर तोड़कर घुसे चोर खाली हाथ लौटे, सीसीटीवी भी बंद मिले

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:24 PM (IST)

    बदमाशों ने बैंक का शटर उचकाया।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सतना जिले के उचेहरा जनपद क्षेत्र स्थित मध्यांचल ग्रामीण बैंक में मंगलवार देर रात चोरी की कोशिश से हड़कंप मच गया। चोर बैंक का शटर तोड़कर अंदर घुसने में तो सफल रहे, लेकिन अंदर लगे चैनल गेट को नहीं तोड़ सके। सुबह होने लगी तो थके-हारे चोर बिना कुछ चुराए मौके से फरार हो गए।

    घटना की जानकारी बुधवार सुबह सामने आई, जब बैंक के एक कर्मचारी ने टूटा हुआ शटर देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही उचेहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की।

    उचेहरा थाना प्रभारी सतीश मिश्रा के अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे बैंक कर्मी से फोन पर सूचना मिली थी। जांच में सामने आया कि चोरों ने केवल शटर को नुकसान पहुंचाया है, जबकि चैनल गेट और उसका ताला सुरक्षित है। किसी प्रकार की नकदी या अन्य सामग्री की चोरी नहीं हुई, जिससे बैंक प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।

    बंद मिले सीसीटीवी

    चोरी के प्रयास के बाद जब पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की, तो चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई। बैंक के सीसीटीवी कैमरे बीते दिसंबर की शुरुआत से ही बंद पड़े थे। बताया जा रहा है कि इन्हें ठीक कराने को लेकर बैंक प्रबंधन की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई गई।

    फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी पहचान व गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर जांच तेज कर दी गई है।