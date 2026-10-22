सतना में प्रतिमा विसर्जन से लौट रही ट्रैक्टर-ट्रॉली 11KV लाइन की चपेट में आई, 8 बच्चे झुलसे; दो बच्चियों की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, सतना। प्रदेश के सतना जिले में नवरात्र समापन पर मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। कोठी क्षेत्र के पतेरिया गांव के पास गुरुवार शाम ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार आठ बच्चे ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गए। हादसे में सभी बच्चे करंट लगने से घायल हो गए। इनमें दो बच्चियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अन्य बच्चों का इलाज कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है।

बिजली लाइन की चपेट में आते ही मची चीख-पुकार जानकारी के अनुसार, कोठी के वार्ड क्रमांक 14 और 15 के निवासी ग्रामीण ट्रैक्टर-ट्रॉली से मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित करने गए थे। धार्मिक आयोजन संपन्न होने के बाद सभी वापस लौट रहे थे। इसी दौरान पतेरिया गांव के पास ट्रॉली में सवार बच्चे ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आ गए।

अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बच्चों को करंट लगने के बाद परिजनों और अन्य लोगों में चीख-पुकार शुरू हो गई। खुशियों के साथ घर लौट रहे परिवारों के लिए यह सफर अचानक दर्दनाक घटना में बदल गया।