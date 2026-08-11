रीवा में PWD के प्रभारी मुख्य अभियंता 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, साथी को भी लोकायुक्त ने दबोचा

डिजिटल डेस्क, रीवा। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) संभाग रीवा के प्रभारी मुख्य अभियंता कैलाश कुमार लच्छे को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। ट्रैप कार्रवाई में उनके कथित अशासकीय सहयोगी धर्मवीर भारती को भी पकड़ा गया। दोनों को मंगलवार को सिविल लाइन स्थित अटल पार्क के सामने आरोपित के शासकीय आवास के पास रिश्वत लेते दबोचा गया। हालांकि कार्रवाई पूरी होने के बाद दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

काम दिलाने के बदले हर माह एक लाख रुपये की मांग लोकायुक्त के अनुसार शिकायतकर्ता सोनू सिंह सतना जिले की एक निजी टेस्टिंग लैब में मैनेजर हैं। उनकी फर्म PWD के निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और निर्माण गुणवत्ता की जांच करती है। आरोप है कि प्रभारी मुख्य अभियंता कैलाश कुमार लच्छे ने फर्म को रीवा PWD संभाग में काम दिलाने के बदले हर महीने एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि रकम नहीं देने पर काम रोकने और फर्म के बिलों का भुगतान अटकाने की धमकी दी जा रही थी। पहले सत्यापन, फिर दूसरी किस्त पर ट्रैप रिश्वत की मांग से परेशान होकर सोनू सिंह ने 4 अगस्त को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि आरोपित पक्ष ने अपने सहयोगी धर्मवीर भारती के जरिए शिकायतकर्ता से पहली किश्त के रूप में 50 हजार रुपये लिए थे।

इसके बाद लोकायुक्त ने दूसरी किश्त की रकम लेते समय आरोपितों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। मंगलवार को शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये लेते ही टीम ने कैलाश कुमार लच्छे और धर्मवीर भारती को रंगेहाथ पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की रकम भी जब्त की गई।