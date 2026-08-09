'शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा?' एथेनॉल विवाद पर भड़के रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा; बोले- भारत में सिर्फ 20 फीसदी कच्चा तेल उत्पादन

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर जारी बहस के बीच रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बयान चर्चा में आ गया है। रविवार को रीवा एयरपोर्ट पर नई उड़ानों के शुभारंभ कार्यक्रम में उन्होंने एथेनॉल मिश्रण का विरोध करने वालों पर तीखा तंज कसा। सांसद ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एथेनॉल नहीं चलेगा और केवल शुद्ध पेट्रोल चाहिए। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, “शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा?”

सांसद जनार्दन मिश्रा रीवा एयरपोर्ट से भोपाल और कोलकाता के लिए नई उड़ान शुरू होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति, कच्चे तेल के आयात और एथेनॉल मिश्रण की जरूरत पर अपनी बात रखी।

‘भारत में सिर्फ 20 प्रतिशत कच्चा तेल होता है पैदा’ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का बचाव करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का पूरा कच्चा तेल देश में पैदा नहीं करता। भारत में करीब 20 प्रतिशत कच्चे तेल का उत्पादन होता है, जबकि बाकी जरूरत आयात के जरिए पूरी करनी पड़ती है।

उन्होंने एथेनॉल के इस्तेमाल को आर्थिक दृष्टि से जरूरी बताते हुए ब्राजील का उदाहरण भी दिया। सांसद ने कहा कि ब्राजील में 100 प्रतिशत एथेनॉल से वाहन चलाए जा रहे हैं। ऐसे में भारत में एथेनॉल मिश्रण को लेकर हो रहे विरोध पर उन्होंने सवाल उठाया।

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पहले भी कर चुके हैं विवादित टिप्पणी बता दें कि रीवा सांसद जर्नादन मिश्रा इससे पहले भी विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने एक बार मोबाइल की लत पर कहा था कि 60 साल बाद पति-पत्नी के रिश्ते इस हद तक मोबाइल पर केंद्रित हो जाएंगे कि बच्चे भी आनलाइन पैदा होंगे। ये बच्चे स्टील के होंगे या फिर मांस और हड्डी के?