88 घंटे तक पानी से भरे गड्ढे में अनशन, आधी रात किसान के पास पहुंचे रीवा कलेक्टर; मुआवजे के आश्वासन पर टूटा आंदोलन

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रीवा जिले के गुढ़ क्षेत्र में अपनी जमीन से गुजर रही हाईटेंशन टावर लाइन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर एक किसान युवक का अनोखा आंदोलन आखिरकार प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। ग्राम बेला निवासी देशराज करीब 88 घंटे तक गांव के पास पानी से भरे गड्ढे में बैठकर अनशन करते रहे। उनकी मांग थी कि खेती की जमीन से गुजर रही हाईटेंशन लाइन और टावर के लिए उन्हें नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार रात करीब 11 बजे रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे। उनके साथ एसडीएम सुधाकर सिंह, तहसीलदार अरुण यादव और थाना प्रभारी पुष्पेंद्र यादव भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने मौके पर देशराज से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और मुआवजे से संबंधित जायज मांगों का नियमानुसार जल्द निराकरण कराने का भरोसा दिया।