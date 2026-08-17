88 घंटे तक पानी से भरे गड्ढे में अनशन, आधी रात किसान के पास पहुंचे रीवा कलेक्टर; मुआवजे के आश्वासन पर टूटा आंदोलन
रीवा के गुढ़ क्षेत्र में एक किसान ने अपनी जमीन से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के मुआवजे के लिए 88 घंटे तक पानी में बैठकर अनशन किया। कलेक्टर के आश्वासन के बाद किसान ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया।
HighLights
किसान ने हाईटेंशन लाइन मुआवजे के लिए 88 घंटे अनशन किया।
रीवा कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर मुआवजे का आश्वासन दिया।
आश्वासन के बाद किसान ने अपना जल सत्याग्रह समाप्त किया।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रीवा जिले के गुढ़ क्षेत्र में अपनी जमीन से गुजर रही हाईटेंशन टावर लाइन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर एक किसान युवक का अनोखा आंदोलन आखिरकार प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। ग्राम बेला निवासी देशराज करीब 88 घंटे तक गांव के पास पानी से भरे गड्ढे में बैठकर अनशन करते रहे। उनकी मांग थी कि खेती की जमीन से गुजर रही हाईटेंशन लाइन और टावर के लिए उन्हें नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार रात करीब 11 बजे रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे। उनके साथ एसडीएम सुधाकर सिंह, तहसीलदार अरुण यादव और थाना प्रभारी पुष्पेंद्र यादव भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने मौके पर देशराज से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और मुआवजे से संबंधित जायज मांगों का नियमानुसार जल्द निराकरण कराने का भरोसा दिया।
कलेक्टर के आश्वासन के बाद खत्म किया अनशन
कलेक्टर के आश्वासन के बाद देशराज मिश्रा ने अपना धरना समाप्त करने की घोषणा की। प्रशासन की पहल से कई घंटों से चल रहा गतिरोध भी खत्म हो गया। अधिकारियों ने उन्हें समझाइश दी और लंबे समय तक अनशन के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को देखते हुए तत्काल मेडिकल जांच कराने की व्यवस्था की।
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पुलिस के साथ अस्पताल पहुंचा किसान
अनशन समाप्त होने के बाद पुलिस देशराज मिश्रा को गुढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची। यहां चिकित्सकों की टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी भी अस्पताल में मौजूद रहे और किसान के स्वास्थ्य की जानकारी ली। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि मुआवजे से जुड़ी उनकी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।