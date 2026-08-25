'नौटंकी मत कर, ठोक दूंगा FIR..'; रीवा में नशीले कफ सीरप मामले में युवक को छुड़ाने पहुंचे भाजपा नेता व TI के बीच तीखी झड़प

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रीवा में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर अब राजनीतिक दखलंदाजी भी शुरू हो गई है। सिविल लाइन पुलिस ने एक आइसक्रीम ठेले से प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप की 12 शीशियां बरामद कर युवक को हिरासत में लिया तो उसे छुड़ाने पहुंचे भाजपा नेता और थाना प्रभारी आमने-सामने आ गए। थाने के बाहर विवाद इतना बढ़ा कि हाथापाई की स्थिति बन गई। घटना का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

आइसक्रीम ठेले से मिलीं 12 शीशियां पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने एक आइसक्रीम ठेले की तलाशी ली थी। इस दौरान ठेले से 12 सीसी प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप बरामद हुई। पुलिस ने ठेला संचालक पुनीत साहू उर्फ पंकज को हिरासत में ले लिया।

कार्रवाई की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता बंसीलाल साहू अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। उन्होंने पुनीत को निर्दोष बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और पुलिस को आवेदन देने की बात कही। आवेदन लेने से इंकार पर धरने पर बैठे भाजपा नेता का आरोप है कि पुलिस ने उनका आवेदन लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद वे थाने के मुख्य गेट पर ही धरने पर बैठ गए। इसी दौरान थाना प्रभारी विजय सिंह बाहर आए और उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की।

घटना से जुड़े वायरल वीडियो में टीआई भाजपा नेता का हाथ पकड़कर उन्हें उठाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में टीआई को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि “नौटंकी बंद कर, उठ यहां से... सरकारी काम में बाधा डालेगा तो एफआईआर ठोक दूंगा।”