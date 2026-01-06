रीवा में दर्दनाक हादसा... बाइक सवार तीन युवक नहर में गिरे, दो की डूबने से मौत, एक को ग्रामीणों ने बचाया

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश के रीवा जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर पुलिस चौकी इलाके में बीती रात एक अनियंत्रित बाइक गहरी नहर में गिर गई। बाइक पर सवार तीन युवकों में से दो की डूबने से मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की जान ग्रामीणों की तत्परता से बच गई।

रात के अंधेरे में हुआ हादसा प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। शाहपुर चौकी क्षेत्र के पास अचानक बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सीधे नहर में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए।

ग्रामीणों की सूझबूझ से एक की जान बची अंधेरी रात और तेज बहाव के बावजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने एक युवक को नहर से जीवित बाहर निकाल लिया। हालांकि, बाकी दो युवक पानी में बह गए और रात में काफी तलाश के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं लग सका।