रीवा में दर्दनाक हादसा... बाइक सवार तीन युवक नहर में गिरे, दो की डूबने से मौत, एक को ग्रामीणों ने बचाया
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश के रीवा जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर पुलिस चौकी इलाके में बीती रात एक अनियंत्रित बाइक गहरी नहर में गिर गई। बाइक पर सवार तीन युवकों में से दो की डूबने से मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की जान ग्रामीणों की तत्परता से बच गई।
रात के अंधेरे में हुआ हादसा
प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। शाहपुर चौकी क्षेत्र के पास अचानक बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सीधे नहर में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए।
ग्रामीणों की सूझबूझ से एक की जान बची
अंधेरी रात और तेज बहाव के बावजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने एक युवक को नहर से जीवित बाहर निकाल लिया। हालांकि, बाकी दो युवक पानी में बह गए और रात में काफी तलाश के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं लग सका।
सुबह SDRF ने निकाले शव
घटना की सूचना मिलने पर सुबह एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। उपनिरीक्षक विकास पांडे के नेतृत्व में टीम ने नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया। कई घंटों की खोजबीन के बाद दोनों युवकों के शव नहर से बरामद किए गए।
मृतकों की पहचान मनोज विश्वकर्मा, निवासी पड़रा, थाना सिविल लाइन (रीवा) और शिवम विश्वकर्मा, निवासी ग्राम पहाड़ी खेड़ा, जिला सतना के रूप में हुई है।
जांच में जुटी पुलिस
सूचना मिलते ही सेमरिया थाना पुलिस और शाहपुर चौकी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि हादसा बाइक के अनियंत्रित होने से हुआ या इसके पीछे कोई अन्य कारण जिम्मेदार है।
