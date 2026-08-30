रीवा के अस्पताल में मरीज की लिफ्ट में फंसकर मौत, दो घंटे तक तड़पता रहा; परिजनों ने किया हंगामा

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रीवा के नेशनल हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचे एक मरीज की लिफ्ट हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मरीज की जान चली गई। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

मृतक की पहचान अमरपाटन के लालपुर निवासी सुरेश सेन के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक सुरेश पेड़ से गिरकर घायल हो गया था। उसे पहले अमरपाटन के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए रीवा के नेशनल हॉस्पिटल रेफर किया गया था।

स्ट्रेचर सहित लिफ्ट में ले जाया जा रहा था मरीज जानकारी के अनुसार सुरेश को स्ट्रेचर पर लिटाकर लिफ्ट के माध्यम से दूसरी मंजिल पर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान गार्ड ने परिजनों से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आने को कहा।

बताया जा रहा है कि दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद गार्ड लिफ्ट से बाहर निकला और स्ट्रेचर को बाहर खींचने लगा। इसी दौरान स्ट्रेचर का कुछ हिस्सा बाहर आया ही था कि अचानक लिफ्ट नीचे की ओर सरक गई।

गर्दन लिफ्ट में फंसी, दबाव में चली गई जान हादसे में मरीज का शरीर लिफ्ट और फर्श के बीच फंस गया। बताया जा रहा है कि उसकी गर्दन लिफ्ट में फंस गई और भारी लिफ्ट का दबाव उसकी गर्दन पर आ गया।