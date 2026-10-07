पन्ना टाइगर रिजर्व में गड़े धन की तलाश! कोर एरिया में मेटल डिटेक्टर-GPS लेकर पहुंचे 4 लोगों को वनकर्मियों ने दबोचा

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित कोर एरिया में वन्यजीवों की सुरक्षा को चुनौती देते हुए चार लोग गड़ा हुआ पुराना धन और कीमती धातुएं तलाशने पहुंच गए। वन विभाग की गश्ती टीम ने चारों को संदिग्ध गतिविधि करते हुए मौके से पकड़ लिया। आरोपितों के पास से मेटल डिटेक्टर और जीपीएस उपकरण बरामद किए गए हैं। घटना ने रिजर्व के संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

कोर एरिया में घुसकर कर रहे थे संदिग्ध गतिविधि वन विभाग के मुताबिक, 5 अक्टूबर 2026 को पन्ना टाइगर रिजर्व के चंद्रनगर परिक्षेत्र की राजगढ़ बीट में गश्त के दौरान अमले को सूचना मिली कि कुछ लोग प्रतिबंधित कोर क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश कर संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं। सूचना मिलते ही वनकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और चारों को हिरासत में ले लिया।

मेटल डिटेक्टर और GPS से तलाश रहे थे खजाना प्रारंभिक पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे कोर क्षेत्र में जमीन में गड़े पुराने धन और कीमती धातुओं की तलाश में आए थे। इसके लिए उनके पास मेटल डिटेक्टर मशीन थी, जबकि स्थान की पहचान और लोकेशन ट्रैक करने के लिए जीपीएस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा था। वन विभाग ने दोनों उपकरण जब्त कर लिए हैं।