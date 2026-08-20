पन्ना में बोरवेल हादसा: मोटर निकालने उतरे पिता-पुत्र की मौत, अंदर फंसने से दम घुटने की आशंका

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुरा में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई। निजी बोर से मोटर निकालते समय 26 वर्षीय बेटा करीब 15 फीट गहरे बोर में गिर गया। उसे बचाने के लिए 60 वर्षीय पिता भी बोर में उतर गए, लेकिन दोनों अंदर ही फंस गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बोर के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण दोनों की दम घुटने से जान गई। हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। मोटर निकालते समय बोर में गिरा बेटा जानकारी के अनुसार नारायणपुरा निवासी अटलराम (26) गुरुवार दोपहर करीब एक बजे अपने 60 वर्षीय पिता उजागर के साथ निजी बोर से मोटर निकाल रहे थे। इसी दौरान मोटर निकालने के प्रयास में अटलराम अचानक करीब 15 फीट गहरे बोर में जा गिरा।

बेटे को बोर में गिरा देखकर पिता ने उसकी जान बचाने के लिए बिना देर किए खुद भी बोर में उतरने का फैसला किया। लेकिन अंदर जाने के बाद दोनों बाहर नहीं आ सके और बोर में ही फंस गए।

ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बोर के पास लोगों की भीड़ जुट गई और दोनों को बाहर निकालने के लिए प्रयास शुरू किए गए। काफी मशक्कत के बाद पिता-पुत्र को बोर से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। बोर की गहराई और अंदर की स्थिति के कारण बचाव कार्य में भी काफी परेशानी आई।