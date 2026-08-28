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Raksha Bandhan: सात साल का इंतजार खत्म, पाकिस्तान की जेल से लौटे भाई को बहन ने बांधी राखी; छलक पड़े आंसू

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Fri, 28 Aug 2026 06:51 PM (IST)

पाकिस्तान की जेल में सात साल बिताने के बाद घर लौटे प्रसन्नजीत रंगारी को उनकी बहन संघमित्रा ने रक्षाबंधन पर ...और पढ़ें

भाई प्रसन्नजीत को राखी बांधती बहन संघमित्रा।

भाई प्रसन्नजीत को राखी बांधती बहन संघमित्रा।

HighLights

  1. सात साल बाद पाकिस्तान से लौटे भाई को बहन ने बांधी राखी।

  2. खैरलांजी में रक्षाबंधन पर परिवार में खुशी के आंसू छलके।

  3. बहन के प्रयासों से रिहाई, प्रसन्नजीत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं।

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। रक्षाबंधन का पर्व बालाघाट के खैरलांजी निवासी प्रसन्नजीत रंगारी और उनकी बहन संघमित्रा खोब्रागड़े के लिए बेहद भावुक कर देने वाला रहा। पाकिस्तान की जेल में करीब सात साल बिताने के बाद घर लौटे प्रसन्नजीत की कलाई पर बहन ने राखी बांधी तो वर्षों से चला आ रहा इंतजार और दर्द खुशी के आंसुओं में बदल गया।

प्रसन्नजीत भटकते-भटकते सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गए थे, जहां उन्हें अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह पाकिस्तान की कोटलखपत जेल में बंद रहे। फरवरी 2026 में उनकी रिहाई हुई और आखिरकार वह अपने परिवार के बीच लौट सके।

परिवार ने छोड़ दी थी आस, बहन का भरोसा कायम रहा

लंबे समय तक भाई की कोई खबर नहीं मिलने के कारण परिजनों ने उनकी वापसी की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। लेकिन बहन संघमित्रा को भरोसा था कि उनका भाई एक दिन जरूर घर लौटेगा। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने प्रयास जारी रखे और शासन-प्रशासन के स्तर पर लगातार पत्राचार कर प्रसन्नजीत की रिहाई और वापसी की मांग उठाती रहीं।

उनके लिए रक्षाबंधन का यह पर्व इसलिए भी खास रहा, क्योंकि वर्षों बाद वह अपने भाई की कलाई पर खुद राखी बांध सकीं।

पिछले साल भेजी थी राखी, लेकिन भाई तक नहीं पहुंची

संघमित्रा ने बताया कि पिछले साल उन्होंने जेल में बंद भाई के लिए राखी के साथ एक भावुक चिट्ठी भेजी थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह राखी किसी तरह प्रसन्नजीत तक पहुंचेगी और भाई-बहन के रिश्ते का यह पर्व जेल की दीवारों के पार भी मनाया जा सकेगा।

हालांकि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण उस समय डाक सेवा बाधित थी। लिहाजा राखी और चिट्ठी उनके भाई तक नहीं पहुंच सकी। इसके करीब छह महीने बाद फरवरी 2026 में प्रसन्नजीत की रिहाई हुई।

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'खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकती'

भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद संघमित्रा ने कहा कि सात साल बाद यह मौका मिलना उनके लिए बेहद भावुक पल है। उन्होंने कहा कि भाई को सामने देखकर और उसकी कलाई पर राखी बांधकर जो खुशी मिली, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।

हालांकि प्रसन्नजीत की मानसिक स्थिति अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसे लेकर बहन को अब भी चिंता और दुख है। उनका कहना है कि भाई की वापसी से परिवार को बड़ी खुशी मिली है, लेकिन उसके स्वास्थ्य और सामान्य जीवन में लौटने की चिंता अभी भी बनी हुई है।