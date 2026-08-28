Raksha Bandhan: सात साल का इंतजार खत्म, पाकिस्तान की जेल से लौटे भाई को बहन ने बांधी राखी; छलक पड़े आंसू

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। रक्षाबंधन का पर्व बालाघाट के खैरलांजी निवासी प्रसन्नजीत रंगारी और उनकी बहन संघमित्रा खोब्रागड़े के लिए बेहद भावुक कर देने वाला रहा। पाकिस्तान की जेल में करीब सात साल बिताने के बाद घर लौटे प्रसन्नजीत की कलाई पर बहन ने राखी बांधी तो वर्षों से चला आ रहा इंतजार और दर्द खुशी के आंसुओं में बदल गया।

प्रसन्नजीत भटकते-भटकते सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गए थे, जहां उन्हें अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह पाकिस्तान की कोटलखपत जेल में बंद रहे। फरवरी 2026 में उनकी रिहाई हुई और आखिरकार वह अपने परिवार के बीच लौट सके।

परिवार ने छोड़ दी थी आस, बहन का भरोसा कायम रहा लंबे समय तक भाई की कोई खबर नहीं मिलने के कारण परिजनों ने उनकी वापसी की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। लेकिन बहन संघमित्रा को भरोसा था कि उनका भाई एक दिन जरूर घर लौटेगा। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने प्रयास जारी रखे और शासन-प्रशासन के स्तर पर लगातार पत्राचार कर प्रसन्नजीत की रिहाई और वापसी की मांग उठाती रहीं।

उनके लिए रक्षाबंधन का यह पर्व इसलिए भी खास रहा, क्योंकि वर्षों बाद वह अपने भाई की कलाई पर खुद राखी बांध सकीं। पिछले साल भेजी थी राखी, लेकिन भाई तक नहीं पहुंची संघमित्रा ने बताया कि पिछले साल उन्होंने जेल में बंद भाई के लिए राखी के साथ एक भावुक चिट्ठी भेजी थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह राखी किसी तरह प्रसन्नजीत तक पहुंचेगी और भाई-बहन के रिश्ते का यह पर्व जेल की दीवारों के पार भी मनाया जा सकेगा।