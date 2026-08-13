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    नरसिंहपुर: बरघाटी के जंगल में पहाड़ का हिस्सा भरभराकर ढहा, NH-45 पर थमे पहिए, टला बड़ा हादसा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 04:10 PM (IST)

    नरसिंहपुर के बरघाटी जंगल में NH-45 पर पहाड़ का हिस्सा गिरने से सड़क अवरुद्ध हो गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई वाहन नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गय ...और पढ़ें

    हाईवे पर गिरा पहाड़ का मलबा। (फोटो- जागरण)

    हाईवे पर गिरा पहाड़ का मलबा। (फोटो- जागरण)

    HighLights

    1. नरसिंहपुर के बरघाटी जंगल में पहाड़ का हिस्सा गिरा।

    2. राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर यातायात हुआ अवरुद्ध।

    3. भूस्खलन के बाद वाहनों की लगी कतार, टला हादसा।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। नरसिंहपुर जिले के सुआतला थानांतर्गत बरघाटी के जंगल में गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा होने से टल गया। राष्ट्रीय राजमार्ग-45 (भोपाल-जबलपुर मार्ग) पर घाटी के एक हिस्से का पहाड़ अचानक भरभराकर सड़क पर आ गिरा। मलबे के भारी ढेरों के कारण मार्ग पर वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम गई। गनीमत यह रही कि भूस्खलन के समय सड़क से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी।

    सड़क पर गिरे पत्थर व मिट्टी

    प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह घटना देर रात की है, जब अचानक तेज आवाज के साथ पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। देखते ही देखते सड़क पर पत्थरों और मिट्टी का अंबार लग गया। हादसे के तुरंत बाद मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो गईं।

    NH 45 bhuskhalan 21416

    मौके पर पहुंची पेट्रोलिंग टीम

    घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की पेट्रोलिंग टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। सुरक्षा के लिहाज से अधिकारियों ने तुरंत प्रभावित क्षेत्र के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी, ताकि कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त न हो। प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए फिलहाल 'सिंगल लाइन' के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर गाड़ियों की आवाजाही शुरू कराई है।

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    मलबे को हटाने का काम जारी

    एनएचआई द्वारा भारी मशीनों और जेसीबी की मदद से सड़क पर जमा भारी मलबे को हटाने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही पूरे मार्ग से मलबा हटाकर भोपाल-जबलपुर मुख्य मार्ग पर मुख्य यातायात को पूरी तरह से सामान्य कर दिया जाएगा। फिलहाल क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है।

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