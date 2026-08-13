नरसिंहपुर: बरघाटी के जंगल में पहाड़ का हिस्सा भरभराकर ढहा, NH-45 पर थमे पहिए, टला बड़ा हादसा

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। नरसिंहपुर जिले के सुआतला थानांतर्गत बरघाटी के जंगल में गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा होने से टल गया। राष्ट्रीय राजमार्ग-45 (भोपाल-जबलपुर मार्ग) पर घाटी के एक हिस्से का पहाड़ अचानक भरभराकर सड़क पर आ गिरा। मलबे के भारी ढेरों के कारण मार्ग पर वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम गई। गनीमत यह रही कि भूस्खलन के समय सड़क से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी।

सड़क पर गिरे पत्थर व मिट्टी प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह घटना देर रात की है, जब अचानक तेज आवाज के साथ पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। देखते ही देखते सड़क पर पत्थरों और मिट्टी का अंबार लग गया। हादसे के तुरंत बाद मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो गईं।