नरसिंहपुर में तीसरी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या, आधी रात को जंगल में मिला शव; पड़ोसी युवक गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली जघन्य वारदात सामने आई है। यहां के एक गांव में कक्षा तीसरी की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 28 वर्षीय पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है।

स्कूल से बाइक पर ले गया आरोपित प्राप्त जानकारी के अनुसार, बालिका बुधवार को स्कूल गई थी। दोपहर करीब ढाई बजे पड़ोसी युवक उसे बहला-फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया। शाम साढ़े चार बजे तक जब बच्ची घर नहीं लौटी, तो चिंतित स्वजन ने उसके स्कूल पहुंचकर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वहां से कुछ पता नहीं चला। इसके बाद स्वजन ने शाम साढ़े पांच बजे गोटेगांव थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया।

गांव से दूर जंगल में मिला शव घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी डॉ. ऋषिकेश मीणा स्वयं मौके पर पहुंचे। पुलिस अमले ने गांव और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया। रात करीब एक बजे गांव से डेढ़-दो किलोमीटर दूर जंगल में बालिका शव का अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ। गुरुवार की सुबह बच्ची के शव का पीएम कराया गया।

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