Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP News: विषाक्त कफ सीरप मामले में ज्योति सोनी कोर्ट में पेश, 'फांसी दो' के लगे नारे, तीन दिन की पुलिस रिमांड

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:32 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप मामले की आरोपी ज्योति सोनी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में लोगों ने गुस्से में 'फांसी दो' के नारे लगाए। अदालत ने सोनी को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, ताकि मामले की आगे जांच की जा सके। यह मामला कफ सिरप से हुई मौतों से संबंधित है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आरोपी ज्योति सोनी।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। विषाक्त कोल्ड्रिफ कफ सीरप से 24 बच्चों की मौत मामले में गिरफ्तार आरोपित ज्योति सोनी को एसआइटी ने मंगलवार को छिंदवाड़ा के परासिया कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ज्योति को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। मंगलवार शाम पुलिस कड़ी सुरक्षा में ज्योति को लेकर जब कोर्ट पहुंची तो यहां मृतक बच्चों के स्वजन पहले से मौजूद थे। ज्योति को देखते ही वे 'फांसी दो-फांसी दो' के नारे लगाने लगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दंपती का गोरखधंधा

    बता दें, डा. प्रवीण सोनी कोल्ड्रिफ सीरप बच्चों को लिखते थे और अपनी पत्नी ज्योति सोनी के नाम से संचालित मेडिकल स्टोर से खरीदवाते थे। रिमांड के दौरान एसआइटी ज्योति सोनी से मेडिकल स्टोर से गायब सीरप की 66 बोतलों और रिकार्ड खुर्द-बुर्द करने के संबंध में पूछताछ करेगी।

    ये आरोपी गिरफ्तार

    यहां पर यह बता दें कि इस मामले में अब तक सात आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ज्योति के अलावा, डा. प्रवीण सोनी, सीरप निर्माता श्रीसन फार्मास्युटिकल का मालिक जी. रंगनाथन, केमिकल एनालिस्ट के. माहेश्वरी, न्यू अपना फार्मा एजेंसी का संचालक राजेश सोनी, केमिस्ट सौरभ जैन और एमआर सतीश वर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है।

    यह भी पढ़ें- जहरीले कफ सीरप मामले में एक और गिरफ्तारी, ‘अपना मेडिकल’ की प्रोपराइटर ज्योति सोनी को एसआईटी ने पकड़ा

    परासिया एसडीओपी जितेंद्र जाट ने बताया कि ज्योति सोनी लगातार अग्रिम जमानत के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन याचिका खारिज हो गई थी। वह डा. प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के बाद से फरार थी। एसआईटी ने ज्योति सोनी को परासिया से गिरफ्तार किया था।