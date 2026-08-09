'बैगा के हाथों में तीर-कमान आया तो गिन-गिनकर करेंगे शिकार..', कांग्रेस विधायक मधु भगत का विवादित बयान; वन अधिकारियों को कहा भ्रष्ट-नालायक

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। बालाघाट जिले के परसवाड़ा से विधायक मधु भगत का एक विवादित बयान सामने आया है। इस बयान में वे परोक्ष रूप से बैगा आदिवासियों को उकसाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'बैगा के हाथों में तीर-कमान आया तो गिन-गिनकर शिकार करेंगे, मैं भी साथ में खड़ा रहूंगा।" वह मालखेड़ी, पर्रापुर में बाघ के आतंक को लेकर बोल रहे थे।

बाघ के आतंक से सात गांवों में दहशत दरअसल, कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन से लगे ग्राम मालखेड़ी व पर्रापुर सहित सात गांवों में बाघ का आतंक तेजी से बढ़ा है। ये गांव जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। हाल ही में पर्रापुर में जहां बाघ के हमले में एक महिला की जान गई, वहीं मालखेड़ी में एक ग्रामीण घायल हो गया।