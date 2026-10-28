MP हाई कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान अधिकारी का अनुचित आचरण, कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को प्रस्तुत हो रहा अधिकारी बिस्तर पर लेटा था और अंडरवियर पहने व कैमरे के सामने शर्ट के बटन बंद करता नजर आया। यह दृश्य देख न्यायमूर्ति दीपक खोत ने कड़ी नाराजगी जताई।

आपत्तिजनक आचरण करने वाले नगर तथा ग्राम निवेश विभाग भोपाल के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये से पूछा गया कि उनके विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। साथ ही, राज्य शासन को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए।