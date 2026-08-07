दुष्कर्म की शिकायत पर FIR नहीं होने पर हाई कोर्ट सख्त, भोपाल पुलिस कमिश्नर को तीन दिन में कार्रवाई के निर्देश

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, जबरन गर्भपात, मारपीट और धमकी देने के आरोपों पर एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता की शिकायत पर तीन दिन के भीतर कानून के अनुसार कार्रवाई करते हुए उचित निर्णय लें।

दुष्कर्म, जबरन गर्भपात का आरोप याचिका के अनुसार पीड़िता ने 10 जुलाई 2026 को भोपाल के कमला नगर थाने में राजपाल अहिरवार के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपित ने शादी का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में जबरन गर्भपात कराया। साथ ही उसके साथ मारपीट और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया।