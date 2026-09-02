तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या के दोषी की फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदली; MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शहडोल जिले में तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी रामनारायण ढीमर की फांसी की सजा को 25 वर्ष की कठोर उम्रकैद में बदल दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस अवधि के दौरान दोषी को किसी भी तरह की माफी, सजा में छूट या समयपूर्व रिहाई का लाभ नहीं मिलेगा।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने जिला एवं सत्र न्यायालय बुढ़ार से प्राप्त डेथ रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। निचली अदालत ने 13 जनवरी 2026 को रामनारायण को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया था।

2023 में हुई थी बच्ची की हत्या अभियोजन के अनुसार, 1 मार्च 2023 की रात शहडोल के खैरहा थाना क्षेत्र के ग्राम छिरहटी में आरोपित ने पड़ोस में रहने वाली तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत ने उसे मृत्युदंड दिया था।