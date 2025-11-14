MP के मऊगंज में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म, बेसुध हालत में मिली बच्ची, आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बच्ची को घर के एक कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। घटना की शिकायत मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने बीती शाम को बच्ची को घर के बाहर खेलते समय गायब पाया। खोजबीन के दौरान उन्हें बच्ची को एक बंद कमरे में बेहोशी की हालत में मिली। स्वजन तुरंत उसे लेकर मऊगंज के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दुष्कर्म की पुष्टि की। परिजनों की शिकायत पर मऊगंज थाने में भारतीय दंड संहिता के तहत और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी ने बच्ची को जबरन कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। सभी साक्ष्य सुरक्षित कर लिए गए हैं तथा पीड़िता को आवश्यक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा रही है।