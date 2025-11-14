Language
    MP के मऊगंज में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म, बेसुध हालत में मिली बच्ची, आरोपी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:57 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बच्ची घर के बाहर खेलते समय गायब हो गई थी और बाद में एक बंद कमरे में बेहोश मिली। अस्पताल में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है और पीड़िता को चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है।

    नाबालिग से दुष्कर्म (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बच्ची को घर के एक कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। घटना की शिकायत मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

    पुलिस ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने बीती शाम को बच्ची को घर के बाहर खेलते समय गायब पाया। खोजबीन के दौरान उन्हें बच्ची को एक बंद कमरे में बेहोशी की हालत में मिली। स्वजन तुरंत उसे लेकर मऊगंज के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दुष्कर्म की पुष्टि की। परिजनों की शिकायत पर मऊगंज थाने में भारतीय दंड संहिता के तहत और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

    पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी ने बच्ची को जबरन कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। सभी साक्ष्य सुरक्षित कर लिए गए हैं तथा पीड़िता को आवश्यक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा रही है।

    गिरफ्तार आरोपी की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने बताया कि वह स्थानीय निवासी है और घटना के समय वह घर में मौजूद था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।