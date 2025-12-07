दमोह में तीन स्कूली छात्राएं रहस्यमय ढंग से लापता, टीचर का फोन आया तो अभिभावकों के उड़े होश, मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के दमोह शहर में सरदार पटेल हाई स्कूल की तीन नाबालिग छात्राएं रहस्यमय ढंग से लापता हो गईं। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। शनिवार को तीनों छात्राएं घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थीं, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचीं और शाम तक घर भी नहीं लौटीं। देर रात परिजनों ने कोतवाली पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रों के मुताबिक, जब छात्राएं शनिवार को स्कूल नहीं पहुंचीं तो शिक्षकों ने एक छात्रा के घर फोन कर इसकी जानकारी दी। यह सुनकर अभिभावकों के होश उड़ गए, क्योंकि छात्रा का भाई स्वयं उसे स्कूल छोड़कर गया था। जब परिवार स्कूल पहुंचा, तो पता चला कि उसकी बहन के साथ दो अन्य छात्राएं भी स्कूल नहीं आई थीं।

परिजनों ने सोचा कि शायद छुट्टी के बाद वे लौट आएंगी, लेकिन देर शाम तक छात्राएं घर नहीं पहुंचीं तो परिजन चिंतित हो उठे और उनकी खोजबीन शुरू की। एक छात्रा समन्ना गांव की रहने वाली है, जबकि दो छात्राएं दमोह शहर के आसपास रहती हैं।

दो दिनों से स्कूल नहीं पहुंच रही थीं छात्राएं स्कूल की प्राचार्य सुलक्षणा हजारी के अनुसार, तीनों छात्राएं पिछले दो दिनों से स्कूल नहीं आ रही थीं। शनिवार को भी जब वे नहीं पहुंचीं तो परिजनों को सूचित किया गया। लेकिन इसकी जानकारी घर पर पहले से नहीं दी गई थी कि छात्राएं लगातार स्कूल गायब कर रही थीं।