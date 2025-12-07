Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दमोह में तीन स्कूली छात्राएं रहस्यमय ढंग से लापता, टीचर का फोन आया तो अभिभावकों के उड़े होश, मचा हड़कंप

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:05 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के दमोह में सरदार पटेल हाई स्कूल की तीन नाबालिग छात्राएं रहस्यमय ढंग से लापता हो गई हैं। शनिवार को स्कूल जाने के बाद वे घर नहीं लौटीं। परि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    स्कूली छात्रा लापता (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के दमोह शहर में सरदार पटेल हाई स्कूल की तीन नाबालिग छात्राएं रहस्यमय ढंग से लापता हो गईं। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। शनिवार को तीनों छात्राएं घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थीं, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचीं और शाम तक घर भी नहीं लौटीं। देर रात परिजनों ने कोतवाली पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्रों के मुताबिक, जब छात्राएं शनिवार को स्कूल नहीं पहुंचीं तो शिक्षकों ने एक छात्रा के घर फोन कर इसकी जानकारी दी। यह सुनकर अभिभावकों के होश उड़ गए, क्योंकि छात्रा का भाई स्वयं उसे स्कूल छोड़कर गया था। जब परिवार स्कूल पहुंचा, तो पता चला कि उसकी बहन के साथ दो अन्य छात्राएं भी स्कूल नहीं आई थीं।

    परिजनों ने सोचा कि शायद छुट्टी के बाद वे लौट आएंगी, लेकिन देर शाम तक छात्राएं घर नहीं पहुंचीं तो परिजन चिंतित हो उठे और उनकी खोजबीन शुरू की। एक छात्रा समन्ना गांव की रहने वाली है, जबकि दो छात्राएं दमोह शहर के आसपास रहती हैं।

    यह भी पढ़ें- मंडला में हाईवे पर खौफनाक हादसा, सरिये से लदा ट्रक बेकाबू होकर पलटा, तीन की मौत और एक घायल

    पुलिस ने रातभर खंगाले CCTV फुटेज

    गुमशुदगी की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई। सीएसपी एचआर पांडे और टीआई मनीष कुमार ने शहर के कई हिस्सों के CCTV फुटेज खंगाले। रेलवे स्टेशन पर भी फुटेज खंगाले गए और प्लेटफार्म की जांच की गई, लेकिन छात्राओं का कोई सुराग नहीं मिला।

    दो दिनों से स्कूल नहीं पहुंच रही थीं छात्राएं

    स्कूल की प्राचार्य सुलक्षणा हजारी के अनुसार, तीनों छात्राएं पिछले दो दिनों से स्कूल नहीं आ रही थीं। शनिवार को भी जब वे नहीं पहुंचीं तो परिजनों को सूचित किया गया। लेकिन इसकी जानकारी घर पर पहले से नहीं दी गई थी कि छात्राएं लगातार स्कूल गायब कर रही थीं।

    पुलिस ने तीनों छात्राओं की गुमशुदगी दर्ज कर ली है और लगातार परिजनों के संपर्क में रहते हुए उनकी तलाश में जुटी है।