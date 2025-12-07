मंडला में हाईवे पर खौफनाक हादसा, सरिये से लदा ट्रक बेकाबू होकर पलटा, तीन की मौत और एक घायल
मंडला जिले में नेशनल हाईवे 30 पर अहमदपुर चौराहे के पास एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। रायपुर से जबलपुर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मंडला में बम्हनी थाना अंतर्गत चौकी अंजनिया क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 स्थित अहमदपुर चौराहा पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा शनिवार देर रात लगभग 1 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार मटर से भरी पिकअप एक्सीडेंटल जोन के समीप लोडेड खड़ी हुई थी। इसी दौरान रायपुर से जबलपुर की ओर जा रहा सरियों से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पिकअप से टकराते हुए अहमदपुर रोड पर पहुंचकर पलट गया।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप के पास खड़े ढाबा संचालक शीतल गुप्ता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रक में सवार एक बालक तथा पिकअप वाहन के एक अन्य व्यक्ति के शव पलटे ट्रक के नीचे से क्षत-विक्षत अवस्था में पड़े रहे।
घंटों चले रेस्क्यू अभियान के बाद इन्हें निकाला गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक का क्लीनर घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है।
अंजनिया चौकी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक राजगढ़ का और पिकअप वाहन जबलपुर का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान ढाबा संचालक शीतल गुप्ता, निवासी अंजनिया के रूप में हुई है। वहीं ट्रक सवार एक बालक व पिकअप हेल्पर के शवों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है।
