मंडला में हाईवे पर खौफनाक हादसा, सरिये से लदा ट्रक बेकाबू होकर पलटा, तीन की मौत और एक घायल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मंडला में बम्हनी थाना अंतर्गत चौकी अंजनिया क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 स्थित अहमदपुर चौराहा पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा शनिवार देर रात लगभग 1 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार मटर से भरी पिकअप एक्सीडेंटल जोन के समीप लोडेड खड़ी हुई थी। इसी दौरान रायपुर से जबलपुर की ओर जा रहा सरियों से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पिकअप से टकराते हुए अहमदपुर रोड पर पहुंचकर पलट गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप के पास खड़े ढाबा संचालक शीतल गुप्ता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रक में सवार एक बालक तथा पिकअप वाहन के एक अन्य व्यक्ति के शव पलटे ट्रक के नीचे से क्षत-विक्षत अवस्था में पड़े रहे।