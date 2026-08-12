मंडला में वन विभाग का क्लर्क निकला करोड़पति, EOW के छापे में मिली ढाई करोड़ की संपत्ति

डिजिटल डेस्क, मंडला। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर ने बुधवार सुबह पश्चिम वनमंडल मंडला की मुख्य शाखा में पदस्थ ग्रेड-तीन एलडीसी श्वेतांक चौरसिया के इंदिरा वार्ड नंबर-दो स्थित आवास पर छापा मारा। प्रारंभिक जांच में क्लर्क और उसके स्वजन के नाम पर करीब 2.48 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति मिली है। ईओडब्ल्यू ने श्वेतांक चौरसिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

दो टीमों ने मारा छापा ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी कि श्वेतांक चौरसिया ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार के जरिए अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। शिकायत की जांच के बाद बुधवार सुबह करीब छह बजे ईओडब्ल्यू की दो टीमें उसके आवास पर पहुंचीं और तलाशी शुरू की।