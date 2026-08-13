मंडला में सरकारी बाबू को 5000 रुपये रिश्वत लेते लोकायुक्त ने दबोचा, GPF की राशि निकालने के बदले मांगी थी घूस
मंडला में लोकायुक्त पुलिस ने नारायणगंज बीईओ कार्यालय के बाबू नोखे लाल बेलिया को जीपीएफ राशि निकालने के बदले 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ् ...और पढ़ें
HighLights
–बीईओ कार्यालय नारायणगंज में पदस्थ है आरोपित।
एक प्यून से भविष्य निधि निकलवाने के लिए मांग थे 10 हजार।
जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत पर की ट्रैप कार्रवाई।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में सरकारी कर्मचारी से जीपीएफ की राशि निकलवाने के एवज में रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। नारायणगंज विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय में पदस्थ बाबू नोखे लाल बेलिया को जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
आरोप है कि बाबू ने सिवनीमाल कन्या आश्रम में चपरासी के पद पर कार्यरत दशरथ बरमैया से करीब एक लाख रुपये की जीपीएफ राशि निकलवाने के बदले 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने मामले का सत्यापन कराया और पहली किस्त के रूप में 5 हजार रुपये देने की योजना बनाई।
पहली किस्त लेते ही लोकायुक्त ने दबोचा
शिकायत के सत्यापन के बाद गुरुवार को दशरथ को रिश्वत की पहली किस्त लेकर बीईओ कार्यालय पहुंचने के लिए कहा गया। जैसे ही उन्होंने बाबू नोखे लाल बेलिया को 5 हजार रुपये दिए, पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।
कार्रवाई की खबर फैलते ही बीईओ कार्यालय में हड़कंप मच गया। टीम ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की और आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।
10 हजार की मांग, 8 हजार में तय हुआ सौदा
प्रार्थी दशरथ बरमैया ने बताया कि बाबू ने जीपीएफ की राशि निकलवाने के बदले पहले 10 हजार रुपये की मांग की थी। बाद में बातचीत के बाद सौदा 8 हजार रुपये में तय हुआ। तय रकम की पहली किस्त के तौर पर उन्होंने 5 हजार रुपये दिए, तभी लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई कर दी।
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शिकायत सत्यापन के बाद कार्रवाई
लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक रेखा प्रजापति ने बताया कि प्रार्थी की GPF राशि निकल चुकी थी, जिसके बाद संबंधित बाबू द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने पर उसका सत्यापन कराया गया। शिकायत सही पाए जाने के बाद ट्रैप कार्रवाई की गई। लोकायुक्त पुलिस अब मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।