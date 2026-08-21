कटनी में करोड़ों की जमीन हड़पने के आरोप में CSP नेहा पच्चीसिया सस्पेंड, कार्यालय सीज; CM के निर्देश पर कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, कटनी। जमीन खरीद में कथित धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के गंभीर आरोपों में कटनी की सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को सीएसपी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराने को कहा गया है।

FIR के बाद CSP कार्यालय सील मामला दर्ज होने के अगले दिन शुक्रवार सुबह पुलिस टीम सीएसपी कार्यालय पहुंची और उनके कक्ष के साथ स्टाफ रूम को भी सील कर दिया। माना जा रहा है कि कार्यालय में प्रकरण से जुड़े दस्तावेज या अन्य महत्वपूर्ण सामग्री हो सकती है, जिसकी जांच के दौरान जरूरत पड़ सकती है।

पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की चर्चा प्रकरण सामने आने के बाद रंगनाथ नगर थाना प्रभारी अरुण पाल सिंह, एसआई सौरभ सोनी, सीएसपी के रीडर, गनमैन और चालक को निलंबित किए जाने की चर्चाएं भी सामने आई हैं। हालांकि, इन कार्रवाइयों को लेकर अधिकारियों की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

करोड़ों की जमीन 18 लाख में खरीदने का आरोप जांच के बाद गुरुवार को कुठला थाने में सीएसपी नेहा पच्चीसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि करोड़ों रुपये कीमत की जमीन को महज 18 लाख रुपये में खरीदने के मामले में धोखाधड़ी की गई। इसके अलावा कुठला थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में आपराधिक षड्यंत्र रचने समेत अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।