जबलपुर यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी : दबंगों ने क्लास में घुसकर बीटेक छात्र को घसीटा, जमकर पीटा, छात्रों में दहशत

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDU) में दिनदहाड़े दबंगों ने गणित विभाग की कक्षा में घुसकर एक छात्र पर हमला कर दिया। घटना बुधवार की है। आरोपियों ने छात्र को क्लास से घसीटकर बाहर निकाला और उसके साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान उन्होंने विभाग के दरवाजे और गमले भी तोड़ दिए, जिससे पूरे विभाग में अफरा-तफरी और छात्रों में दहशत फैल गई।

