जबलपुर यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी : दबंगों ने क्लास में घुसकर बीटेक छात्र को घसीटा, जमकर पीटा, छात्रों में दहशत
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDU) में दिनदहाड़े दबंगों ने गणित विभाग की कक्षा में घुसकर एक छात्र पर हमला कर दिया। घटना बुधवार की है। आरोपियों ने छात्र को क्लास से घसीटकर बाहर निकाला और उसके साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान उन्होंने विभाग के दरवाजे और गमले भी तोड़ दिए, जिससे पूरे विभाग में अफरा-तफरी और छात्रों में दहशत फैल गई।
पीड़ित छात्र का आरोप
पीड़ित छात्र नितेश कुमार मरकाम, जो बीटेक प्रथम सेमेस्टर का छात्र है, ने विभाग को दी शिकायत में बताया कि 'मैं सुबह की कक्षा में बैठा था तभी देवेंद्र छात्रावास के कुछ छात्र अंदर आए, मुझे खींचकर बाहर ले गए और मारपीट की। मुख्य आरोपी सत्यम केवट है, उसके साथ कई अन्य साथी भी थे।'
नितेश ने बताया कि उसे क्लास से बाहर घसीटने की घटना कई छात्रों ने अपनी आंखों से देखी। हमले के दौरान विभाग की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया।
इस मामले में गणित विभाग के प्रमुख डॉ. जेके मैत्रा ने कहा कि छात्र नितेश ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसे क्लास में पढ़ने के दौरान जबरन बाहर निकाला गया और जमकर मारपीट की गई।
विश्वविद्यालय प्रबंधन इस मामले में जल्द ही जांच शुरू करने वाला है।
