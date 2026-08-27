जबलपुर में 472 करोड़ की लागत बनेगा युद्धक टैंक ओवरहालिंग प्लांट, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किया भूमिपूजन
जबलपुर में 472 करोड़ रुपये की लागत से टी-सीरीज युद्धक टैंकों के ओवरहाल के लिए अत्याधुनिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ...और पढ़ें
HighLights
जबलपुर में 472 करोड़ का टैंक ओवरहाल प्लांट बनेगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परियोजना का भूमि पूजन किया।
संयंत्र से हर साल 80 टी-सीरीज टैंकों का ओवरहाल होगा।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश का जबलपुर अब देश की बख्तरबंद सैन्य क्षमता को मजबूत करने के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। वाहन निर्माणी जबलपुर (वीएफजे) में 472 करोड़ रुपये की लागत से टी-72 और टी-90 जैसे टी-सीरीज युद्धक टैंकों के ओवरहाल के लिए अत्याधुनिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इस परियोजना का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव भी मौजूद रहे।
हर साल 80 टैंकों का होगा ओवरहाल
प्रस्तावित संयंत्र में हर साल करीब 80 टी-72 और टी-90 टैंकों का ओवरहाल किया जा सकेगा। इसमें टैंकों की व्यापक मरम्मत, तकनीकी जांच और आवश्यक अपग्रेडेशन जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। इससे भारतीय सेना के पुराने हो रहे टैंक बेड़े को बेहतर स्थिति में बनाए रखने और उसकी परिचालन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
अधिकारियों के अनुसार भारतीय सेना को हर साल करीब 230 टी-सीरीज टैंकों के ओवरहाल की जरूरत होती है। फिलहाल चेन्नई के अवाडी स्थित हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री में लगभग 150 टैंकों का सालाना ओवरहाल किया जाता है। जबलपुर में नया संयंत्र शुरू होने के बाद मौजूदा क्षमता में करीब 80 टैंकों का इजाफा होगा और आवश्यकता तथा उपलब्ध क्षमता के बीच का अंतर काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।
दो साल में तैयार होगा संयंत्र
वीएफजे में बनने वाला यह प्लांट जबलपुर को टी-सीरीज टैंकों के ओवरहाल और तकनीकी उन्नयन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। परियोजना के करीब दो वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि टी-72 और टी-90 जैसे टैंकों के रखरखाव और अपग्रेडेशन की क्षमता देश में ही बढ़ने से रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
57 साल पुरानी वीएफजे को नई भूमिका
वाहन निर्माणी जबलपुर की स्थापना 1969 में हुई थी। शुरुआत में यहां जर्मनी की एमएएन के सहयोग से शक्तिमान 3-टन वाहन तथा जापान की निसान मोटर्स के सहयोग से निसान 1-टन और जोंगा वाहनों का निर्माण किया गया। वर्तमान में वीएफजे रक्षा मंत्रालय के अधीन आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के अंतर्गत एक प्रमुख सैन्य वाहन निर्माण इकाई है।
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अधिकारियों के मुताबिक वीएफजे का मुख्य परिसर करीब 330 एकड़ में फैला है, जबकि इससे लगा औद्योगिक एस्टेट लगभग 600 एकड़ क्षेत्र में है। नए टैंक ओवरहाल संयंत्र के साथ जबलपुर की भूमिका सैन्य वाहनों के निर्माण से आगे बढ़कर देश के बख्तरबंद युद्धक बेड़े के रखरखाव और आधुनिकीकरण में भी महत्वपूर्ण हो जाएगी।