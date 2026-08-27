जबलपुर में 472 करोड़ की लागत बनेगा युद्धक टैंक ओवरहालिंग प्लांट, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किया भूमिपूजन

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश का जबलपुर अब देश की बख्तरबंद सैन्य क्षमता को मजबूत करने के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। वाहन निर्माणी जबलपुर (वीएफजे) में 472 करोड़ रुपये की लागत से टी-72 और टी-90 जैसे टी-सीरीज युद्धक टैंकों के ओवरहाल के लिए अत्याधुनिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इस परियोजना का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव भी मौजूद रहे।

हर साल 80 टैंकों का होगा ओवरहाल प्रस्तावित संयंत्र में हर साल करीब 80 टी-72 और टी-90 टैंकों का ओवरहाल किया जा सकेगा। इसमें टैंकों की व्यापक मरम्मत, तकनीकी जांच और आवश्यक अपग्रेडेशन जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। इससे भारतीय सेना के पुराने हो रहे टैंक बेड़े को बेहतर स्थिति में बनाए रखने और उसकी परिचालन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों के अनुसार भारतीय सेना को हर साल करीब 230 टी-सीरीज टैंकों के ओवरहाल की जरूरत होती है। फिलहाल चेन्नई के अवाडी स्थित हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री में लगभग 150 टैंकों का सालाना ओवरहाल किया जाता है। जबलपुर में नया संयंत्र शुरू होने के बाद मौजूदा क्षमता में करीब 80 टैंकों का इजाफा होगा और आवश्यकता तथा उपलब्ध क्षमता के बीच का अंतर काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।

दो साल में तैयार होगा संयंत्र वीएफजे में बनने वाला यह प्लांट जबलपुर को टी-सीरीज टैंकों के ओवरहाल और तकनीकी उन्नयन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। परियोजना के करीब दो वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि टी-72 और टी-90 जैसे टैंकों के रखरखाव और अपग्रेडेशन की क्षमता देश में ही बढ़ने से रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।