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जबलपुर की टेलीग्राफ फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से दो कर्मचारियों की मौत

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Wed, 02 Sep 2026 02:50 PM (IST)

जबलपुर की टेलीग्राफ फैक्ट्री में एक पुरानी और जर्जर दीवार गिरने से दो कर्मचारियों की मौत हो गई। यह हादसा ...और पढ़ें

दो कर्मचारियों की मौत।

दो कर्मचारियों की मौत।

HighLights

  1. जबलपुर की टेलीग्राफ फैक्ट्री में दीवार गिरने से हादसा।

  2. हादसे में दो कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई।

  3. पुरानी इमारत तोड़ते समय जर्जर दीवार अचानक ढही।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। शहर में स्थित टेलीग्राफ फैक्ट्री में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। बारिश के मौसम में गीली जर्जर दीवार गिरने अचानक भरभराकर गिर गई, जिसके मलबे में दबने से दो कर्मचारियों की मौत हो गई। दोनों के शवों को राहत एवं बचाव दल ने बाहर निकाल लिया है।

बताया जा रहा है कि फैक्ट्री कई वर्षों से खंडहर हालत में पड़ी थी। यहां पुरानी इमारत को तोड़कर लोहा निकालने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल और फैक्ट्री प्रबंधन मौके पर पहुंचा तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

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