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    10 किमी दूर स्कूल, बस नहीं... जबलपुर में सड़क पर उतरे सांदीपनी विद्यालय के सैकड़ों छात्र, लगाया जाम

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:35 PM (IST)

    जबलपुर के पाटन में सांदीपनि विद्यालय के छात्रों ने स्कूल बस सुविधा की मांग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। एसडीएम के आश्वासन के बाद छात्रों ने अपना ...और पढ़ें

    पाटन में स्कूली बच्चों ने सड़क पर दिया धरना।

    पाटन में स्कूली बच्चों ने सड़क पर दिया धरना।

    HighLights

    1. सांदीपनि विद्यालय के छात्रों ने बस सुविधा के लिए प्रदर्शन किया।

    2. पाटन-जबलपुर रोड पर छात्रों ने यातायात बाधित किया।

    3. एसडीएम ने छात्रों को नियमित बस सेवा का आश्वासन दिया।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। स्कूल आने-जाने के लिए नियमित बस सुविधा शुरू कराने की मांग को लेकर मंगलवार को सांदीपनि विद्यालय पाटन के सैकड़ों छात्र-छात्राएं सड़क पर उतर आए। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने पाटन-जबलपुर रोड पर बैठकर प्रदर्शन किया। छात्रों के सड़क पर बैठने से मार्ग पर यातायात बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

    प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया। कुछ देर बाद एसडीएम मानवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनी और जल्द बस सुविधा शुरू कराने का आश्वासन दिया। प्रशासन के भरोसे के बाद विद्यार्थियों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। छात्रों के सड़क से हटने के बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो गया।

    पाटन से 10 किलोमीटर दूर सकरा में है स्कूल

    सांदीपनि विद्यालय का संचालन पाटन बस्ती से करीब 10 किलोमीटर दूर सकरा गांव में किया जा रहा है। पाटन और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहां पढ़ने पहुंचते हैं। स्कूल की दूरी अधिक होने के बावजूद नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं होने से विद्यार्थियों को रोजाना आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    छात्रों का कहना है कि स्कूल आने और छुट्टी के बाद घर लौटने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिलते। कई विद्यार्थियों को लंबी दूरी तक पैदल या अनियमित साधनों से सफर करना पड़ता है।

    लंबे समय से परिवहन की समस्या

    विद्यार्थियों के मुताबिक स्कूल तक परिवहन की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। पाटन और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अभिभावक भी कई बार स्कूल प्रबंधन और प्रशासन से बच्चों के लिए सुरक्षित एवं नियमित बस सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर चुके हैं।

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    छात्रों का कहना है कि रोजाना करीब 10 किलोमीटर दूर स्कूल तक पहुंचना और वापस घर लौटना मुश्किल हो रहा है। इसी समस्या के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को उन्होंने सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया।

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    सड़क पर बैठे छात्रों से दोनों ओर लगा जाम

    बड़ी संख्या में छात्रों के सड़क पर बैठने के बाद पाटन-जबलपुर रोड पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। कुछ ही देर में सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वाहन चालकों और राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने का प्रयास किया। बाद में एसडीएम मानवेंद्र सिंह ने छात्रों से बातचीत कर उनकी मांग सुनी।

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    आश्वासन के बाद माने विद्यार्थी

    अधिकारियों ने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और स्कूल तक नियमित बस सेवा जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया और सड़क खाली कर दी।

    अब विद्यार्थियों और अभिभावकों की नजर प्रशासन के अगले कदम पर है। छात्रों का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जल्द नियमित बस सेवा शुरू होने का इंतजार है।