10 किमी दूर स्कूल, बस नहीं... जबलपुर में सड़क पर उतरे सांदीपनी विद्यालय के सैकड़ों छात्र, लगाया जाम

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। स्कूल आने-जाने के लिए नियमित बस सुविधा शुरू कराने की मांग को लेकर मंगलवार को सांदीपनि विद्यालय पाटन के सैकड़ों छात्र-छात्राएं सड़क पर उतर आए। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने पाटन-जबलपुर रोड पर बैठकर प्रदर्शन किया। छात्रों के सड़क पर बैठने से मार्ग पर यातायात बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया। कुछ देर बाद एसडीएम मानवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनी और जल्द बस सुविधा शुरू कराने का आश्वासन दिया। प्रशासन के भरोसे के बाद विद्यार्थियों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। छात्रों के सड़क से हटने के बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो गया।

पाटन से 10 किलोमीटर दूर सकरा में है स्कूल सांदीपनि विद्यालय का संचालन पाटन बस्ती से करीब 10 किलोमीटर दूर सकरा गांव में किया जा रहा है। पाटन और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहां पढ़ने पहुंचते हैं। स्कूल की दूरी अधिक होने के बावजूद नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं होने से विद्यार्थियों को रोजाना आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

छात्रों का कहना है कि स्कूल आने और छुट्टी के बाद घर लौटने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिलते। कई विद्यार्थियों को लंबी दूरी तक पैदल या अनियमित साधनों से सफर करना पड़ता है। लंबे समय से परिवहन की समस्या विद्यार्थियों के मुताबिक स्कूल तक परिवहन की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। पाटन और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अभिभावक भी कई बार स्कूल प्रबंधन और प्रशासन से बच्चों के लिए सुरक्षित एवं नियमित बस सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर चुके हैं।

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छात्रों का कहना है कि रोजाना करीब 10 किलोमीटर दूर स्कूल तक पहुंचना और वापस घर लौटना मुश्किल हो रहा है। इसी समस्या के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को उन्होंने सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठे छात्रों से दोनों ओर लगा जाम बड़ी संख्या में छात्रों के सड़क पर बैठने के बाद पाटन-जबलपुर रोड पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। कुछ ही देर में सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वाहन चालकों और राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।