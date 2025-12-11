Language
    जबलपुर में रेत कारोबारी की दिनदहाड़े हत्या, बाइक से आए थे नकाबपोश हमलावर, करीब से मारी गोलियां

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:53 PM (IST)

    जबलपुर के सिहोरा में रेत कारोबारी धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। नकाबपोश हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    रेत कारोबारी धर्मेंद्र ठाकुर की गोली मारकर हत्या।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सिहोरा के खितौला में गुरुवार को नकाबपोश बदमाशों में एक युवक को रोककर गोली मार दी। मृतक रेत का कारोबार करता था। बदमाशों ने बाइक से जा रहे रेत कारोबारी को पहले रोका और फिर एक के बाद तीन फायर किए। गोलियां बहुत करीब से मारी गई। रेत कारोबारी ने बचने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकाम रहा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    दिनदहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात से स्थानीय लोग भड़क गए और सड़क पर चक्काजाम व प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सूचना मिलने पर खितौला थाने समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में रंजिश की बात सामने आ रही है।

    पीछा कर सड़क पर पटका, दाग दी गोलियां

    जानकारी के मुताबिक बाइक पर जा रहे रेत कारोबारी युवक को दो नकाबपोश बदमाशों ने रोका। वह भागा तो उसका पीछा किया। एक बदमाश ने उसे पकड़कर सड़क पर पटक दिया। दूसरे ने युवक से सिर से सटाकर तीन गोलियां चला दीं। वारदात खितौला थाना इलाके में बारीबहु स्टेडियम के पास गुरुवार दोपहर करीब एक बजे हुई। वारदात का वीडियो भी सामने आया है।

    वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर जिस मोटरसाइकिल पर आए थे, उसी पर बैठकर भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। लहूलुहान अवस्था में रेत कारोबारी को सिहोरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    वाशिंग सेंटर के पास हमला

    पुलिस ने बताया कि खितौला निवासी धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर उर्फ चिन्टू (50) रेत का व्यापार करता था। गुरुवार दोपहर वह बाइक से घर से निकला। वह एक वाशिंग सेन्टर के पास पहुंचा ही था कि बाइक सवार नकाबपोश बदमाश उसके पास पहुंचे। उस पर फायरिंग की। फायर मिस हो गया। बचने के लिए धर्मेन्द्र ने बाइक रोकी।

    वह वाशिंग पिट की ओर भागा, बदमाश ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। एक बदमाश ने धर्मेन्द्र को जमीन पर गिराया और दूसरे ने उस पर एक के बाद एक दो फायर किए, जिस कारण धर्मेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई।

    स्वजन ने किया चक्काजाम

    पुलिस ने शव का पीएम कराया। जिसके बाद शव का स्वजन को सौंप दिया। लेकिन स्वजन और क्षेत्रीय लोग शव लेकर मुख्य मार्ग पर पहुंच गए। वहां शव रखकर नारेबाजी व प्रदर्शन शुरू कर दिया।

    प्रदर्शनकारियों ने सिहोरा के बदमाश आशीष विश्वकर्मा उर्फ अस्सू पर हत्या कराने का आरोप लगाया। पुलिस अफसरों ने जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब प्रदर्शन समाप्त हुआ और देर शाम धर्मेन्द्र के शव का अंतिम संस्कार किया गया।

    दस साल पहले भी हुआ था हमला

    धर्मेंद्र की सिहोरा गौरेया मोहल्ला निवासी आशीष विश्वकर्मा उर्फ अस्सू से रंजिश थी। अस्सू ने दस साल पहले भी धर्मेन्द्र पर फायरिंग कर उसकी हत्या की कोशिश की थी। तब धर्मेन्द्र घायल हो गया था। उस वक्त पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। मामले में न्यायालय से अस्सू को सजा भी सुनाई थी।

    चार सितम्बर को अस्सू पर फायरिंग

    अस्सू चार सितम्बर की रात दोस्त सौरभ के साथ बाबाताल के पास बैठा था। तभी वहां दीपक पटेल, आजाद पटेल व एक अन्य पहुंचे और फायर किया। गोली लगने के कारण आशीष जख्मी हो गया था। मामले में खितौला पुलिस ने हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अस्सू ने धर्मेन्द्र पर संदेह जाहिर किया था, लेकिन धर्मेन्द्र के वारदात में शामिल होने के साक्ष्य पुलिस को नहीं मिले थे।

    दो बदमाशों ने धर्मेन्द्र पर फायरिंग कर उसकी हत्या की। मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों को पकड़ने के लिए टीम सक्रिय है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
    - अंजना तिवारी, एएसपी