जबलपुर की ऑर्डनेंस फैक्ट्री में हादसा, बारूद भरते समय निकली चिंगारी से कर्मचारी झुलसा; अस्पताल में भर्ती

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया में सोमवार सुबह काम के दौरान अचानक चिंगारी निकलने से एक कर्मचारी घायल हो गया। एफ-2 विभाग में खोखे में बारूद भरने के दौरान हुए हादसे में कर्मचारी वासुदेव राम के बाएं हाथ की उंगलियां झुलस गईं। घटना के बाद फैक्ट्री में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।

हादसे के तुरंत बाद वासुदेव को निर्माणी के अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक, उनकी हालत खतरे से बाहर है और पहले से बेहतर बताई जा रही है।