जबलपुर की ऑर्डनेंस फैक्ट्री में हादसा, बारूद भरते समय निकली चिंगारी से कर्मचारी झुलसा; अस्पताल में भर्ती
जबलपुर की ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया में काम के दौरान चिंगारी निकलने से कर्मचारी वासुदेव राम के बाएं हाथ की उंगलियां झुलस गईं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
HighLights
घायल कर्मचारी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उपचार के बाद कर्मचारी की हालत में सुधार।
घटना की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया में सोमवार सुबह काम के दौरान अचानक चिंगारी निकलने से एक कर्मचारी घायल हो गया। एफ-2 विभाग में खोखे में बारूद भरने के दौरान हुए हादसे में कर्मचारी वासुदेव राम के बाएं हाथ की उंगलियां झुलस गईं। घटना के बाद फैक्ट्री में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।
हादसे के तुरंत बाद वासुदेव को निर्माणी के अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक, उनकी हालत खतरे से बाहर है और पहले से बेहतर बताई जा रही है।
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ट्रेसर से संबंधित कार्य के दौरान निकली चिंगारी
ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया के जनसंपर्क अधिकारी अविनाश शंकर के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 10 बजे वासुदेव राम बम के लिए ट्रेसर से संबंधित कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक चिंगारी निकली और इसकी चपेट में आने से उनके बाएं हाथ की उंगलियां झुलस गईं।
घटना के कारणों की विस्तृत जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित किया गया है। जांच में हादसे की परिस्थितियों और चिंगारी निकलने के कारणों का पता लगाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि घायल कर्मचारी की स्थिति में सुधार है और चिंता की कोई बात नहीं है।