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    जबलपुर स्टेशन पर रेलवे के GM कोच में लगी आग, OHE तक उठी लपटें; मचा हड़कंप

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 02:45 PM (GMT+05:30)

    जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर जीएम के केआरए कोच में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। दो दमकलों ने आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में बैटरी में शॉर्ट सर् ...और पढ़ें

    रेलवे के जीएम केआरए कोच में लगी आग। (वीडियो ग्रैब)

    रेलवे के जीएम केआरए कोच में लगी आग। (वीडियो ग्रैब)

    HighLights

    1. जबलपुर स्टेशन पर जीएम केआरए कोच में आग लगी।

    2. लपटें ओएचई तक पहुंचीं, दमकलों ने आग पर काबू पाया।

    3. बैटरी शॉर्ट सर्किट संभावित कारण, रेलवे सुरक्षा पर उठे सवाल।

    डिजिटल डेस्क. जबलपुर। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब प्लेटफार्म नंबर-6 के पास बॉम्बे होटल की ओर बने वीआईपी गेट के नजदीक खड़े रेलवे के जीएम केआरए कोच में अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही देर में कोच के अंदर से उठती लपटें ऊपर ओएचई तक दिखाई देने लगीं। घटना के बाद स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

    दो दमकलों ने पाया आग पर काबू

    कोच में आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन ने दमकल अमले को जानकारी दी। नगर निगम की दो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कोच के भीतर उठ रही लपटें दूर से ही नजर आ रही थीं। राहत की बात यह रही कि आग आसपास खड़े अन्य कोचों और रेलवे के महत्वपूर्ण उपकरणों तक नहीं पहुंची।

    JBP fire in GM coach 21416

    बैटरी में शॉर्ट सर्किट की आशंका

    फिलहाल रेलवे ने आग लगने के वास्तविक कारण का पता नहीं चल पाया है। हालांकि, प्रारंभिक तौर पर वाई-फाई सिस्टम को सपोर्ट करने वाली बैटरी में तकनीकी खराबी को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। आशंका है कि बैटरी में खराबी के बाद शॉर्ट सर्किट या तकनीकी गड़बड़ी से आग भड़की और देखते ही देखते कोच के अंदरूनी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया।

    आग से कोच के भीतर रखा सामान और विभिन्न उपकरण जल गए हैं। नुकसान कितना हुआ है, इसका आकलन आग पूरी तरह बुझने और निरीक्षण के बाद ही सामने आएगा।

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    स्टेशन की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर उठे सवाल

    इस घटना ने जबलपुर रेलवे स्टेशन की अग्निशमन और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आग पर काबू पाने के लिए नगर निगम की दमकल गाड़ियों को बुलाना पड़ा। यदि आग समय रहते नियंत्रित नहीं होती तो स्टेशन परिसर में खड़े दूसरे कोचों और आसपास मौजूद रेलवे उपकरणों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता था।

    खबरें और भी

    रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट के बाद ही आग के वास्तविक कारण और सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।