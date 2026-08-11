जबलपुर स्टेशन पर रेलवे के GM कोच में लगी आग, OHE तक उठी लपटें; मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क. जबलपुर। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब प्लेटफार्म नंबर-6 के पास बॉम्बे होटल की ओर बने वीआईपी गेट के नजदीक खड़े रेलवे के जीएम केआरए कोच में अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही देर में कोच के अंदर से उठती लपटें ऊपर ओएचई तक दिखाई देने लगीं। घटना के बाद स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

दो दमकलों ने पाया आग पर काबू कोच में आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन ने दमकल अमले को जानकारी दी। नगर निगम की दो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कोच के भीतर उठ रही लपटें दूर से ही नजर आ रही थीं। राहत की बात यह रही कि आग आसपास खड़े अन्य कोचों और रेलवे के महत्वपूर्ण उपकरणों तक नहीं पहुंची।

बैटरी में शॉर्ट सर्किट की आशंका फिलहाल रेलवे ने आग लगने के वास्तविक कारण का पता नहीं चल पाया है। हालांकि, प्रारंभिक तौर पर वाई-फाई सिस्टम को सपोर्ट करने वाली बैटरी में तकनीकी खराबी को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। आशंका है कि बैटरी में खराबी के बाद शॉर्ट सर्किट या तकनीकी गड़बड़ी से आग भड़की और देखते ही देखते कोच के अंदरूनी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया।

आग से कोच के भीतर रखा सामान और विभिन्न उपकरण जल गए हैं। नुकसान कितना हुआ है, इसका आकलन आग पूरी तरह बुझने और निरीक्षण के बाद ही सामने आएगा। यह भी पढ़ें- जबलपुर: मलबे से खुलेगा बरगी क्रूज हादसे का राज, जांच आयोग ने कराया संरक्षित स्टेशन की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर उठे सवाल इस घटना ने जबलपुर रेलवे स्टेशन की अग्निशमन और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आग पर काबू पाने के लिए नगर निगम की दमकल गाड़ियों को बुलाना पड़ा। यदि आग समय रहते नियंत्रित नहीं होती तो स्टेशन परिसर में खड़े दूसरे कोचों और आसपास मौजूद रेलवे उपकरणों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता था।

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