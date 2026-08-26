नेत्रदान को लेकर भ्रम छोड़िए, एक कॉर्निया से किसी की दुनिया में लौट सकती है नई रोशनी

आलोक बैनर्जी, जबलपुर। नेत्रदान को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इससे मृतक के चेहरे का स्वरूप बिगड़ता नहीं है। नेत्रदान के दौरान आंख का केवल पारदर्शी कॉर्निया लिया जाता है, जबकि चेहरा पूरी तरह सामान्य बना रहता है। यही कॉर्निया किसी ऐसे व्यक्ति को रोशनी दे सकता है, जिसकी आंख का लेंस ठीक होने के बावजूद कॉर्निया खराब होने के कारण दुनिया धुंधली हो गई हो।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के डीन और नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डा. नवनीत सक्सेना के मुताबिक नेत्रदान के बाद मरीज के चेहरे पर लौटने वाली पहली रोशनी, किसी भी दवा से बड़ी है। नेत्रदान के समय हम सिर्फ पारदर्शी कॉर्निया लेते हैं, जो 6-8 मिमी का एक पतला हिस्सा होता है। चेहरा बिल्कुल सामान्य रहता है। सबसे ज्यादा जरूरत कॉर्निया ब्लाइंडनेस के मरीजों को होती है। ये वो लोग हैं, जिनकी आंख का लेंस साफ है, पर कॉर्निया धुंधला या घायल है।

हादसे, इंफेक्शन या जन्मजात बीमारी से कार्निया खराब हुआ हो, तो प्रत्यारोपण ही एकमात्र इलाज है। मरीज तीन महीने में साफ पढ़ने लगता है। सक्सेना ने कहा कि उनका सबसे यादगार केस 14 साल की छात्रा का था। सड़क हादसे में उसकी कॉर्निया फट गई थी। 41 साल के दानदाता की कार्निया लगने के बाद आज वो 12वीं की अच्छे से पढ़ाई कर रही है।