नेत्रदान को लेकर भ्रम छोड़िए, एक कॉर्निया से किसी की दुनिया में लौट सकती है नई रोशनी
नेत्रदान को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए बताया गया है कि इससे चेहरे का स्वरूप नहीं बिगड़ता, बल्कि सिर्फ पारदर्शी कॉर्निया लिया जाता ह ...और पढ़ें
HighLights
नेत्रदान में केवल पारदर्शी कॉर्निया लिया जाता है, चेहरा सामान्य रहता है।
कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित लाखों लोगों को नई दृष्टि मिलती है।
जबलपुर के नेत्र विशेषज्ञों ने सफल कॉर्निया प्रत्यारोपण के अनुभव साझा किए।
आलोक बैनर्जी, जबलपुर। नेत्रदान को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इससे मृतक के चेहरे का स्वरूप बिगड़ता नहीं है। नेत्रदान के दौरान आंख का केवल पारदर्शी कॉर्निया लिया जाता है, जबकि चेहरा पूरी तरह सामान्य बना रहता है। यही कॉर्निया किसी ऐसे व्यक्ति को रोशनी दे सकता है, जिसकी आंख का लेंस ठीक होने के बावजूद कॉर्निया खराब होने के कारण दुनिया धुंधली हो गई हो।
नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के डीन और नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डा. नवनीत सक्सेना के मुताबिक नेत्रदान के बाद मरीज के चेहरे पर लौटने वाली पहली रोशनी, किसी भी दवा से बड़ी है। नेत्रदान के समय हम सिर्फ पारदर्शी कॉर्निया लेते हैं, जो 6-8 मिमी का एक पतला हिस्सा होता है। चेहरा बिल्कुल सामान्य रहता है। सबसे ज्यादा जरूरत कॉर्निया ब्लाइंडनेस के मरीजों को होती है। ये वो लोग हैं, जिनकी आंख का लेंस साफ है, पर कॉर्निया धुंधला या घायल है।
हादसे, इंफेक्शन या जन्मजात बीमारी से कार्निया खराब हुआ हो, तो प्रत्यारोपण ही एकमात्र इलाज है। मरीज तीन महीने में साफ पढ़ने लगता है। सक्सेना ने कहा कि उनका सबसे यादगार केस 14 साल की छात्रा का था। सड़क हादसे में उसकी कॉर्निया फट गई थी। 41 साल के दानदाता की कार्निया लगने के बाद आज वो 12वीं की अच्छे से पढ़ाई कर रही है।
दृष्टि और नई उम्मीद देने का महान अवसर
कॉर्निया संबंधी अंधत्व से जूझ रहे अनेक लोगों के लिए कॉर्नियल प्रत्यारोपण नई जिंदगी की शुरुआत बन सकता है। देश में 13 लाख से अधिक लोग कॉर्नियल अंधत्व से प्रभावित हैं। इसके मुकाबले वर्ष 2024-25 में देशभर में लगभग 69,848 कॉर्निया एकत्र किए गए। आंकड़े बताते हैं कि जरूरत और उपलब्धता के बीच अभी भी बड़ी दूरी है।
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बच्ची के चेहरे की खुशी अब तक याद है
नेत्र चिकित्सक के रूप में सात वर्षीय बच्ची की कहानी आज भी विशेष स्थान रखती है। दोनों आंखों में चूना पड़ने के कारण बच्ची की दृष्टि गंभीर रूप से प्रभावित हो गई थी। उपचार के बाद कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन किया गया। जब बच्ची ने पहली बार अपने माता-पिता को स्पष्ट रूप से देखा, तो उसके चेहरे की खुशी अविस्मरणीय थी। सबसे भावुक क्षण तब आया, जब उसने अपनी खुशी से इलाज करने वाले चिकित्सकों को छोटा-सा उपहार लाकर दिया। यह अनुभव बताता है कि नेत्रदान किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके अस्तित्व को किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में जीवित रख सकता है।
- डॉ. अंशुल शुक्ला, नेत्र रोग विशेषज्ञ व प्रभारी, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबलपुर