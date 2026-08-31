Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

शहडोल की बेटी अब वैश्विक मंच पर: हिमाद्री सिंह उज्बेकिस्तान जाने वाले युवा सांसद प्रतिनिधिमंडल में शामिल

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Mon, 31 Aug 2026 03:50 PM (IST)

शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह को उज्बेकिस्तान जाने वाले युवा सांसद प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है। यह प्रतिनिधिमंडल 4 ...और पढ़ें

लोकसभा सदस्य हिमाद्री सिंह। (फाइल फोटो)

लोकसभा सदस्य हिमाद्री सिंह। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह उज्बेकिस्तान युवा प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनीं।

  2. प्रतिनिधिमंडल 4-7 सितंबर तक उज्बेकिस्तान का चार दिवसीय दौरा करेगा।

  3. इस वैश्विक सम्मेलन में मानवाधिकार, न्याय जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी।

डिजिटल डेस्क, शहडोल। संसदीय क्षेत्र शहडोल के लिए गौरव का एक और अवसर सामने आया है। शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नामांकन पर भारत-उज्बेकिस्तान युवा सांसद प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है। प्रतिनिधिमंडल 4 से 7 सितंबर तक उज्बेकिस्तान के चार दिवसीय दौरे पर रहेगा।

इस दौरान आयोजित होने वाले युवा सांसदों के 12वें वैश्विक सम्मेलन में दुनिया के मौजूदा अशांत दौर में मानवाधिकार, न्याय और गरिमा को फिर से स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। भारत की ओर से हिमाद्री सिंह के साथ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे।

543 सांसदों में से दो युवा सांसदों का चयन

मार्च 2026 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित भारत-उज्बेकिस्तान संसदीय मैत्री समूह के लिए देश की 543 सदस्यीय लोकसभा में से केवल दो युवा सांसदों का चयन किया गया है। इनमें शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह का शामिल होना मध्य प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

उनका चयन न केवल संसदीय क्षेत्र के लिए बल्कि प्रदेश की युवा राजनीतिक नेतृत्व क्षमता के लिए भी अहम माना जा रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से हिमाद्री सिंह को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संसदीय एवं युवा संवाद को मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

मोदी को मिला उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान

हिमाद्री सिंह के उज्बेकिस्तान दौरे से पहले दोनों देशों के रिश्तों को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी सामने आया। 30 अगस्त को उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'ओली दराजली दोस्तलिक' यानी 'उच्चतम मित्रता ऑर्डर' से सम्मानित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताते हुए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सदियों पुराने मैत्री संबंधों को समर्पित किया।

यह भी पढ़ें- न्याय पंचायत नहीं दे सकती सरकारी जमीन का मालिकाना हक, 27 साल पुराने विवाद में MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

शहडोल की आवाज वैश्विक मंच तक

हिमाद्री सिंह ने युवा सांसद के रूप में संसद में अपनी अलग पहचान बनाई है। आदिवासी समाज से आने वाली युवा महिला सांसद के तौर पर उनका अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल में चयन शहडोल के लिए खास उपलब्धि माना जा रहा है। अब शहडोल की आवाज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आगे बढ़कर ताशकंद के अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचेगी।