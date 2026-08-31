शहडोल की बेटी अब वैश्विक मंच पर: हिमाद्री सिंह उज्बेकिस्तान जाने वाले युवा सांसद प्रतिनिधिमंडल में शामिल

डिजिटल डेस्क, शहडोल। संसदीय क्षेत्र शहडोल के लिए गौरव का एक और अवसर सामने आया है। शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नामांकन पर भारत-उज्बेकिस्तान युवा सांसद प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है। प्रतिनिधिमंडल 4 से 7 सितंबर तक उज्बेकिस्तान के चार दिवसीय दौरे पर रहेगा।

इस दौरान आयोजित होने वाले युवा सांसदों के 12वें वैश्विक सम्मेलन में दुनिया के मौजूदा अशांत दौर में मानवाधिकार, न्याय और गरिमा को फिर से स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। भारत की ओर से हिमाद्री सिंह के साथ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे।

543 सांसदों में से दो युवा सांसदों का चयन मार्च 2026 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित भारत-उज्बेकिस्तान संसदीय मैत्री समूह के लिए देश की 543 सदस्यीय लोकसभा में से केवल दो युवा सांसदों का चयन किया गया है। इनमें शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह का शामिल होना मध्य प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

उनका चयन न केवल संसदीय क्षेत्र के लिए बल्कि प्रदेश की युवा राजनीतिक नेतृत्व क्षमता के लिए भी अहम माना जा रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से हिमाद्री सिंह को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संसदीय एवं युवा संवाद को मजबूत करने का अवसर मिलेगा।