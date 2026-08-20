Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

विंध्य-महाकौशल में आफत की बारिश: चित्रकूट में घर-दुकानें डूबीं, गलियों में चली नाव; डिंडौरी में पुल पर आया पानी, कई गांवों का संपर्क टूटा

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Thu, 20 Aug 2026 02:39 PM (IST)

विंध्य और महाकौशल अंचल में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, सतना, चित्रकूट और डिंडौरी में नदी-नाले उफान पर हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी ...और पढ़ें

विंध्य अंचल में भारी बारिश से नदिया उफान पर, जन-जीवन अस्त व्यस्त।

विंध्य अंचल में भारी बारिश से नदिया उफान पर, जन-जीवन अस्त व्यस्त।

HighLights

  1. चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।

  2. डिंडौरी में खरमेर नदी का पानी पुल पर आने से मार्ग बंद।

  3. सतना शहर के निचले इलाकों में गंभीर जलभराव से यातायात प्रभावित।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। विंध्य और महाकौशल अंचल में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है। सतना, चित्रकूट और डिंडौरी में नदी-नाले उफान पर हैं, निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई मार्गों पर आवागमन बंद करना पड़ा है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी इस सीजन के सबसे ऊंचे जलस्तर पर पहुंच गई। वहीं डिंडौरी में खरमेर नदी का पानी पुल के ऊपर आने से डिंडौरी-समनापुर-बिछिया मार्ग पूरी तरह बंद हो गया।

चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, रामघाट समेत कई इलाके जलमग्न

चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 130 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। तेज बहाव के कारण रामघाट, भरतघाट और लंका तिराहा पानी में डूब गए। हालात इतने बिगड़े कि गलियों में नाव चलानी पड़ी। करीब 200 दुकानों और सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

boat in chtra road

पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश थमने के बाद दोपहर तक नदी का जलस्तर बढ़ना जरूर रुका, लेकिन प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए रामघाट जाने वाले दोनों रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। आरोग्यधाम मार्ग पर भी पानी भरने के कारण वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। कामदगिरि, भरतघाट, सती अनुसुइया और गुप्त गोदावरी जाने वाले रास्ते भी प्रभावित हुए हैं। भरतघाट का अधिकांश आरती स्थल पानी में डूब गया है।

GG on stairs 215

पुलिस, एसडीईआरएफ, प्रशासन और नगर परिषद की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रमोद वन सामुदायिक भवन में करीब 70 लोगों की क्षमता वाला अस्थायी राहत केंद्र तैयार किया गया है। प्रशासन ने लोगों से जलमग्न रास्तों, पुल-पुलियों और नदी के किनारे जाने से बचने की अपील की है।

सतना शहर भी जलभराव से बेहाल

सतना शहर के कई निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। स्कूल परिसरों में भी जलभराव के कारण परेशानी बढ़ गई। संदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का मुख्य द्वार पानी में डूब गया, जबकि करही खुर्द स्कूल परिसर के भीतर तक पानी पहुंच गया। देवरी कैंप स्कूल चारों ओर पानी से घिरने के कारण टापू जैसा नजर आया।

rain in chtir 85959

कुछ इलाकों में कच्चे मकानों के गिरने की सूचना भी सामने आई है। कोटर नगर में बस स्टैंड की दुकानें, अस्पताल, नगर परिषद कार्यालय और सड़कें जलमग्न हो गईं। नदियों और नालों में तेज बहाव के कारण हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।

यह भी पढ़ें- MP Weather News: पूर्वी मध्य प्रदेश में झमाझम का दौर, नौगांव में 45 मिमी बरसा पानी; पांच जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट

रामपुर बघेलान की लामीकरही बस्ती में करीब पांच फीट तक पानी भर गया, जिसके चलते कई परिवारों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा। ग्रामीणों ने जलभराव के लिए सरकारी नाले और जमीन पर हुए अतिक्रमण को जिम्मेदार बताते हुए सड़क जाम कर स्थायी समाधान की मांग की।

कई मार्गों पर थमे पहिए, गांवों का संपर्क प्रभावित

मझगवां-मानिकपुर मार्ग पर बभियां गांव का रपटा पानी में डूब गया। पिंडरा नदी का पानी घरों तक पहुंच गया, जबकि मझगवां में एक कच्चे मकान की दो दीवारें गिर गईं। बिरसिंहपुर-सेमरिया मार्ग पर मऊ नदी के उफान को देखते हुए आवागमन बंद कराया गया है।

असरावल, सेमरावल, तुर्री और नदना नदियों में भी तेज बहाव के कारण कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। टमस नदी का जलस्तर 287.16 मीटर दर्ज किया गया, जो 289 मीटर के खतरे के निशान के करीब है। बाणसागर-बकिया बैराज के गेट खोले जाने और लगातार बारिश के कारण रीवा-त्योंथर के तराई क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

डिंडौरी में खरमेर नदी उफनी, पुल पर आया पानी

डिंडौरी जिले में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले तीन दिनों से जारी रिमझिम और तेज बारिश का दौर गुरुवार सुबह भी जारी रहा। नर्मदा समेत खरमेर, चकरार, सिवनी संगम, कुतरेल, कनई और साकुल जैसी नदियों व नालों का जलस्तर बढ़ गया है। नर्मदा किनारे स्थित कई मंदिर बाढ़ के पानी में डूबे नजर आए।

D narmada overflow 21415

समनापुर मुख्यालय के पास खरमेर नदी में बाढ़ आने से पुल के ऊपर पानी पहुंच गया। इसके चलते डिंडौरी से समनापुर होते हुए बिछिया और छत्तीसगढ़ जाने वाला मार्ग सुबह करीब नौ बजे से पूरी तरह बंद कर दिया गया। पुल के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई और समनापुर जनपद मुख्यालय का कई गांवों से संपर्क टूट गया।

D narmada overflow 21416

स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी

लगातार बारिश और बिगड़ते हालात को देखते हुए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने डिंडौरी जिले में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में गुरुवार को अवकाश घोषित किया। प्रशासन ने बारिश के दौरान बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया।

डिंडौरी में 24 घंटे में 83.2 मिमी औसत बारिश

जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान औसतन 83.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विकासखंड डिंडौरी में सबसे ज्यादा 144.2 मिमी, बजाग में 107 मिमी, समनापुर में 93.2 मिमी, अमरपुर में 72.2 मिमी, मेंहदवानी में 72.4 मिमी, करंजिया में 60.2 मिमी और शहपुरा में 31.2 मिमी बारिश दर्ज हुई।

एक जून से अब तक जिले में औसत 884 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 965 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जिले की सामान्य वार्षिक वर्षा 1404.8 मिलीमीटर है और अब तक सामान्य वर्षा का करीब 60.36 प्रतिशत पानी बरस चुका है। लगातार बारिश के बीच प्रशासन ने नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।