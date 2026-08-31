विंध्य-महाकौशल में भारी वर्षा ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक, 10 किमी की गति से हौले-हौले सफर, कई गाड़ियां 16 घंटे तक लेट

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सतना-मानिकपुर रेलखंड पर भारी बारिश और नदी-नालों के उफान का असर रविवार को भी रेल परिचालन पर दिखाई दिया। चितहरा-मझगवां के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के बाद यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनों की गति पर रोक लगा दी गई। पानी उतरने के बाद परिचालन बहाल जरूर हुआ, लेकिन ट्रैक की स्थिति को देखते हुए ट्रेनों को कॉशन पर महज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजारा गया।

गति प्रतिबंध के कारण जबलपुर आने-जाने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से चलीं। लंबी दूरी की और स्पेशल ट्रेनों पर इसका सबसे अधिक असर देखने को मिला। कुछ ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 16 घंटे तक विलंबित रहीं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

चार से पांच घंटे प्रभावित रहा रेल परिचालन शनिवार को चितहरा-मझगवां के बीच ट्रैक पर जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई थी। इसके चलते इस रेलखंड पर करीब चार से पांच घंटे तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। पानी कम होने के बाद रेलवे ने ट्रैक का निरीक्षण कराया। इंजीनियरिंग टीम की जांच और सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीमित गति के साथ ट्रेनों को दोबारा चलाया गया।

सुरक्षा के मद्देनजर कई ट्रेनों को सगमा, जैतवारा, मझगवां समेत रास्ते के अन्य स्टेशनों पर रोककर स्थिति सामान्य होने के बाद आगे रवाना किया गया। कंट्रोल रूम से ट्रैक की लगातार निगरानी भारी बारिश को देखते हुए रेलवे की इंजीनियरिंग और पेट्रोलिंग टीमों को सतर्क रखा गया। ट्रैक पर पानी की स्थिति और रेल यातायात की लगातार निगरानी की गई। जबलपुर रेल मंडल के कंट्रोल रूम से भी ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखी गई।

सतना-मानिकपुर के साथ कटनी-सिंगरौली रेल मार्ग पर भी बारिश के कारण ट्रैक पर पानी आने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। रेलवे ने पानी हटने के बावजूद ट्रैक की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रविवार को भी गति प्रतिबंध जारी रखा।