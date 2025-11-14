छिंदवाड़ा के रिहायशी इलाके में मिला विस्फोटक, 204 डायनामाइट स्टिक व तार का बंडल बरामद

Language
    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:47 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिस ने एक घर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। कोतवाली पुलिस ने गुलाबरा क्षेत्र में दबिश देकर जाहिद खान को गिरफ्तार किया, जिसके घर से 204 डायनामाइट स्टिक और तार का बंडल मिला। आरोपी के पास ब्लास्टिंग का लाइसेंस है, लेकिन उसने नियमों का उल्लंघन किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस ने आरोपी जाहिद खान (इनसेट में) को गिरफ्तार किया।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर के शांत माने जाने वाले रिहायशी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिस ने एक घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। कोतवाली पुलिस ने गुलाबरा क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी जाहिद खान को गिरफ्तार किया है। उसके घर से 204 छोटे और 2 बड़े डायनामाइट स्टिक, साथ ही तार का बड़ा बंडल भी मिला है।

    नियम विरुद्ध घर में रखा विस्फोटक

    रिहायशी क्षेत्र में इतनी मात्रा में विस्फोटक रखने को पुलिस किसी साजिश के रूप में भी देख रही है। हालांकि आरोपी के पास खदान में ब्लास्टिंग करने का लाइसेंस तो है, लेकिन उसने नियमों का उल्लंघन करते हुए विस्फोटक को घर में छिपाकर रखा था। विस्फोटक की मात्रा को लेकर भी जांच की जा रही है।

    मामूली चूक भी पड़ सकती थी भारी

    कोतवाली थाना प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि मकान के आसपास घनी आबादी है। ऐसे में जरा सी चूक से बड़ा विस्फोट हो सकता था। आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में डायनामाइट आखिर आया कहां से और क्या इसे कहीं और सप्लाई किया जाना था। घटनास्थल से मिले अन्य सुरागों के आधार पर यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या मामले में और लोग भी शामिल हैं।