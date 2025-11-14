छिंदवाड़ा के रिहायशी इलाके में मिला विस्फोटक, 204 डायनामाइट स्टिक व तार का बंडल बरामद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर के शांत माने जाने वाले रिहायशी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिस ने एक घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। कोतवाली पुलिस ने गुलाबरा क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी जाहिद खान को गिरफ्तार किया है। उसके घर से 204 छोटे और 2 बड़े डायनामाइट स्टिक, साथ ही तार का बड़ा बंडल भी मिला है।

नियम विरुद्ध घर में रखा विस्फोटक रिहायशी क्षेत्र में इतनी मात्रा में विस्फोटक रखने को पुलिस किसी साजिश के रूप में भी देख रही है। हालांकि आरोपी के पास खदान में ब्लास्टिंग करने का लाइसेंस तो है, लेकिन उसने नियमों का उल्लंघन करते हुए विस्फोटक को घर में छिपाकर रखा था। विस्फोटक की मात्रा को लेकर भी जांच की जा रही है।