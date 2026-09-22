दतिया से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को HC में चुनौती, हलफनामे में 35 साल पुराने केस की जानकारी छुपाने का आरोप

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। दतिया से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। भाजपा नेता और अधिवक्ता दीपक बेलपत्री ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि जुलाई 2026 में हुए दतिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान दाखिल चुनावी शपथपत्र में वर्ष 1991 में दर्ज एक आपराधिक प्रकरण की जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया।

याचिका के अनुसार, वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद दतिया में हुए विरोध प्रदर्शन और चक्काजाम के दौरान अलग-अलग स्थानों पर एफआईआर दर्ज की गई थीं। याचिकाकर्ता का दावा है कि इनमें से एक प्रकरण में करीब 22 लोगों के नाम दर्ज थे और घनश्याम सिंह का नाम भी उसमें शामिल था।

शपथपत्र में दो लंबित केस घोषित करने का दावा याचिकाकर्ता ने 1991 के कथित प्रकरण को चुनावी शपथपत्र में शामिल नहीं किए जाने को निर्वाचन से जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य बताया है। हालांकि उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड के अनुसार, घनश्याम सिंह ने उपचुनाव के दौरान दाखिल शपथपत्र में दो लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी घोषित की थी। इनमें कोतवाली दतिया से संबंधित प्रकरण भी शामिल हैं।

अब न्यायालय के समक्ष मुख्य सवाल यह होगा कि वर्ष 1991 के कथित प्रकरण की जानकारी चुनावी शपथपत्र में देना कानूनी रूप से आवश्यक था या नहीं। साथ ही, यदि इसका उल्लेख जरूरी था तो इसका निर्वाचन की वैधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी न्यायिक प्रक्रिया में तय होगा।