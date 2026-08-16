दमोह में स्वाधीनता दिवस समारोह के मंच से शिक्षिका ने प्राचार्य को कहा भ्रष्टाचारी, बच्चों ने बजा दी तालियां; Video वायरल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। दमोह जिले के पटेरा शासकीय एक्सीलेंस स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह उस समय विवादों में आ गया, जब पूर्व प्राचार्य वंदना गुप्ता ने मंच से वर्तमान प्रभारी प्राचार्य कमलेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें भ्रष्टाचारी कह दिया। बच्चों के सामने लगाए गए इन आरोपों के बाद छात्र तालियां बजाने लगे, जिसे वहां मौजूद शिक्षकों ने तुरंत रोक दिया। घटना का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने करीब पांच दिन पहले वंदना गुप्ता को प्राचार्य पद से हटाकर उच्च माध्यमिक शिक्षक कमलेश शर्मा को प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेदारी सौंपी थी। आदेश में वंदना गुप्ता की कार्यशैली को लेकर कई आपत्तियां दर्ज की गई थीं। इसके बाद 15 अगस्त के कार्यक्रम में उन्होंने मंच से वर्तमान प्राचार्य पर आरोप लगाए, जिससे स्कूल का माहौल गरमा गया।

बच्चों से बोलीं- ऐसी पढ़ाई करें कि भ्रष्टाचार की जरूरत न पड़े वायरल वीडियो में वंदना गुप्ता स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का उल्लेख करते हुए छात्रों को संबोधित करती नजर आ रही हैं। इसी दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर टिप्पणी की और वर्तमान प्राचार्य कमलेश शर्मा का नाम लेते हुए उन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें, ताकि भविष्य में उन्हें इस तरह के काम करने की जरूरत न पड़े।

वंदना गुप्ता ने आरोप लगाया कि कमलेश शर्मा ने अपने वरिष्ठ को पीछे छोड़कर पैसे देकर प्राचार्य का पद हासिल किया है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। बच्चे बजाने लगे तालियां पूर्व प्राचार्य के भाषण के दौरान बच्चों ने तालियां बजा दीं। बताया गया कि छात्र शायद मंच से कही गई बात का संदर्भ पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। बच्चों को तालियां बजाते देख वहां मौजूद शिक्षकों ने उन्हें तुरंत रोक दिया, जिसके बाद छात्रों ने तालियां बजाना बंद कर दिया।

घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग में भी चर्चा तेज हो गई है। पद से हटाने के आदेश में इन शिकायतों का जिक्र जिला शिक्षा अधिकारी सत्यम चौरसिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अवकाश के दिन स्कूल की रद्दी बेचने की शिकायत पूर्व प्राचार्य वंदना गुप्ता के खिलाफ मिली थी। उन्हें इस संबंध में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन विभाग के अनुसार उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद उन्हें प्राचार्य पद से हटाकर कमलेश शर्मा को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि वंदना गुप्ता की कार्यशैली को लेकर विवाद की स्थिति रही। जुलाई में तीन दिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए जाने, प्रोफाइल अपडेशन, नामांकन और सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों के निराकरण में लापरवाही जैसी बातें भी आदेश में दर्ज हैं। विभाग ने प्राचार्य के कर्तव्यों के प्रति अपेक्षित सजगता नहीं होने का हवाला देते हुए उन्हें पद से मुक्त किया।

प्राचार्य ने अधिकारियों से की शिकायत वर्तमान प्रभारी प्राचार्य कमलेश शर्मा ने कहा कि बच्चों के सामने जिस तरह उनके खिलाफ आरोप लगाए गए, उससे वह आहत हैं। उनका कहना है कि उन्हें पहले से आशंका थी कि पूर्व प्राचार्य उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगा सकती हैं। इसी आशंका को लेकर उन्होंने 14 अगस्त को पटेरा थाने में आवेदन भी दिया था।

कमलेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी, सागर संभाग के संयुक्त संचालक और कलेक्टर से मामले की शिकायत की है। उनका कहना है कि स्कूल में लगातार विवाद की स्थिति रहने से शैक्षणिक और प्रशासनिक काम प्रभावित हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।