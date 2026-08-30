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चित्रकूट में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे CM मोहन, बोले- बाढ़ का बड़ा कारण अतिक्रमण; अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Sun, 30 Aug 2026 07:47 PM (IST)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने बाढ़ ...और पढ़ें

बाढ़ग्रस्त इलाके में पैदल भ्रमण करते सीएम डॉ. मोहन यादव। (सौजन्य- जनसंपर्क)

बाढ़ग्रस्त इलाके में पैदल भ्रमण करते सीएम डॉ. मोहन यादव। (सौजन्य- जनसंपर्क)

HighLights

  1. प्रभावित इलाकों में कीचड़ के बीच पैदल घूमकर स्थिति जानी।

  2. बाढ़ का मुख्य कारण अतिक्रमण बताया, रिपोर्ट तलब की।

  3. पीड़ितों से मिलकर राहत सामग्री बांटी, हरसंभव मदद का आश्वासन।

डिजिटल डेस्क, सतना। अतिवृष्टि के बाद बाढ़ से कराह रहे चित्रकूट में रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहुंचे। हेलीकॉप्टर से आरोग्यधाम पहुंचने के बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और कीचड़ के बीच पैदल घूमकर लोगों की पीड़ा देखी। मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति के कारण की समीक्षा के बाद अतिक्रमण को इसका प्रमुख कारण बताया।

उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अतिक्रमण कर किए गए निर्माणों की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही निर्देश दिए कि ऐसे निर्माणों को चिह्नित कर उनकी वस्तुस्थिति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ पूरी तरह से खड़ी है।

बाढ़ प्रभावित परिवारों से की मुलाकात, राहत सामग्री बांटी

मुख्यमंत्री ने चित्रकूट विकास प्राधिकरण के आश्रय स्थल में बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनने के बाद हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। प्रशासन की ओर से प्रभावितों को साड़ी, टी-शर्ट, कंबल सहित अन्य राहत सामग्री वितरित की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री रामधाम मोहल्ले में कीचड़ के बीच पैदल पहुंचे। उन्होंने रामफल गर्ग और किस्मत कुमार गर्ग के घर पहुंचकर बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली।

C CM in flood affected area 854849

सतना-चित्रकूट मार्ग पर सियाराम कुटीर स्थित माधव धर्मशाला के पास अग्रहरि किराना स्टोर पहुंचकर दुकानदार कामता प्रसाद गुप्ता से भी मिले और दुकान में घुसे पानी से हुए नुकसान का जायजा लिया।

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अधिकारी तीन दिन लगातार डेरा डालेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन की मुस्तैदी के चलते अब तक बाढ़ से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन संपत्ति और अन्य नुकसान काफी हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कमी न रहे।

उन्होंने एसीएस, कलेक्टर, एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार तीन दिन चित्रकूट में रहकर बाढ़ की स्थिति पर नजर रखने और राहत-बचाव कार्य लगातार जारी रखने के निर्देश भी दिए।