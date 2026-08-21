छिंदवाड़ा के स्कूल में पढ़ाना छोड़ 'प्रेम की पींगें बढ़ाने' का आरोप! छात्रों की शिकायत पर शिक्षक व अतिथि शिक्षिका को हटाया
छिंदवाड़ा के बीचबहरी गांव के सरकारी स्कूल में छात्रों की शिकायत पर दो शिक्षकों को हटा दिया गया है। छात्रों ने पढ़ाई के खराब स्तर और एक शिक्षक व अतिथि शिक्षिका के बीच कथित नजदीकी के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी जांच के बाद कार्रवाई हुई।
HighLights
छात्रों ने स्कूल में पढ़ाई के स्तर पर शिकायत की।
शिक्षक और अतिथि शिक्षिका पर नजदीकी के आरोप लगे।
जांच के बाद दोनों शिक्षकों को स्कूल से हटाया गया।
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बीचबहरी गांव स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में छात्रों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। छात्रों ने स्कूल में पढ़ाई का स्तर खराब होने के साथ एक शिक्षक और महिला गेस्ट टीचर के बीच कथित नजदीकी को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत की जांच के बाद दोनों शिक्षकों को स्कूल से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया।
जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्र
जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित बीचबहरी गांव के छात्रों ने अपनी शिकायत लेकर जनसुनवाई के दौरान छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट का रुख किया था। छात्रों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि स्कूल में पढ़ाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कथित तौर पर शिक्षक-शिक्षिका के बीच नजदीकी के कारण कक्षाएं भी समय से पहले समाप्त कर दी जाती थीं।
छात्रों ने कैमरे के सामने दोनों के बीच प्रेम संबंध होने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा एक शिक्षक पर महिला शिक्षिका के लेडीज टॉयलेट में झांकने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इन शिकायतों के सामने आने के बाद विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के आचरण को लेकर सवाल खड़े हो गए।
यह भी पढ़ें- छिंदवाड़ा में पक्की सड़क के अभाव में प्रसूता को कांधों पर लादकर आठ किमी पैदल चले ग्रामीण; अस्पताल में दिया मृत बच्चे को जन्म
कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई
छात्रों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश दिए। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा गठित जांच समिति ने छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों की पड़ताल की।
जांच के आधार पर दोनों शिक्षकों को स्कूल से हटाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद शिक्षक और महिला गेस्ट टीचर को अलग-अलग विद्यालयों में पदस्थ किया गया है। स्कूल में नए गेस्ट टीचरों की नियुक्ति के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं।