छिंदवाड़ा के स्कूल में पढ़ाना छोड़ 'प्रेम की पींगें बढ़ाने' का आरोप! छात्रों की शिकायत पर शिक्षक व अतिथि शिक्षिका को हटाया

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बीचबहरी गांव स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में छात्रों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। छात्रों ने स्कूल में पढ़ाई का स्तर खराब होने के साथ एक शिक्षक और महिला गेस्ट टीचर के बीच कथित नजदीकी को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत की जांच के बाद दोनों शिक्षकों को स्कूल से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया।

जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्र जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित बीचबहरी गांव के छात्रों ने अपनी शिकायत लेकर जनसुनवाई के दौरान छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट का रुख किया था। छात्रों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि स्कूल में पढ़ाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कथित तौर पर शिक्षक-शिक्षिका के बीच नजदीकी के कारण कक्षाएं भी समय से पहले समाप्त कर दी जाती थीं।