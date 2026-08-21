छिंदवाड़ा में पक्की सड़क के अभाव में प्रसूता को कांधों पर लादकर आठ किमी पैदल चले ग्रामीण; अस्पताल में दिया मृत बच्चे को जन्म

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। जिले के ग्राम पंचायत गोप के मजरे-टोले चीटीपाठा (जामुनडोगा) में बदहाल सड़क व्यवस्था ने एक बार फिर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत सामने ला दी। गुरुवार सुबह प्रसव पीड़ा से कराह रही 22 वर्षीय प्रसूता को स्वजन और ग्रामीणों ने लकड़ी व कपड़े से बनी डोली में करीब आठ किलोमीटर तक कंधों पर ढोकर पंचायत भवन गोप तक पहुंचाया। यहां से 108 एंबुलेंस के जरिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दमुआ ले जाया गया।

दमुआ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर प्रसूता को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल प्रसूता को आईसीयू में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सोनू मलगाम की पत्नी कुस्तरिया को बुधवार रात अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। गुरुवार सुबह करीब छह बजे स्वजन ने सरपंच सियाबती कंचनशाह नर्रे को सूचना दी। गांव तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस पहुंचना संभव नहीं था। ऐसे में ग्रामीणों ने महिला को उबड़-खाबड़ रास्ते से डोली में बैठाकर करीब आठ किलोमीटर दूर पंचायत भवन तक पहुंचाया।

दस साल से सड़क की मांग कर रहे ग्रामवासी सरपंच सियाबती नर्रे के मुताबिक गांव में पक्की सड़क निर्माण के लिए वर्ष 2016 से ग्राम सभा के माध्यम से मुख्यमंत्री, कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक को कई बार प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के अभाव में बारिश के मौसम में आवागमन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है।