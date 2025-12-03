सतना में CGST निरीक्षक 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, कैमरा देख मुंह छुपाता नजर आया

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सतना में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां CGST प्रिवेंटिव शाखा में पदस्थ निरीक्षक कुमार सौरभ को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ लोकायुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान निरीक्षक कैमरों से लगातार अपना चेहरा छिपाता नजर आया।

फर्म कैलाशराज ट्रैक्टर्स के कर्मचारी वीरेंद्र कुमार शर्मा (33), निवासी राजेंद्र नगर, ने 29 नवंबर को लोकायुक्त रीवा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार वर्ष 2020-21 के ई-वे बिल प्रकरण (धारा 74) में पेनल्टी न लगाने, छापा न मारने और आगे कोई कार्रवाई न करने के बदले निरीक्षक सौरभ ने 01 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। बातचीत के बाद 60 हजार रुपये पर बात तय हुई, जिसमें से आरोपी ने 20 हजार रुपये की पहली किस्त तुरंत देने का दबाव बनाया।

शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त रीवा टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। योजना के मुताबिक जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी के सरकारी आवास पर पहुंचकर उसे 20 हजार रुपये दिए, लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया।

यह पूरी कार्रवाई उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन में की गई। ट्रैप टीम का नेतृत्व निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया ने किया। टीम में निरीक्षक उपेंद्र दुबे, उपनिरीक्षक आकांक्षा शुक्ला, प्रधान आरक्षक मुकेश मिश्रा, आरक्षक पवन पांडे, शाहिद खान, लवलेश पांडे, सुभाष, विजय और मनोज शामिल थे।