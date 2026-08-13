बांधवगढ़ में बाघिन ने हमला कर मालिक को दबोचा तो ढाल बनीं भैंसे, पलटवार कर जंगल में खदेड़ा

डिजिटल डेस्क, उमरिया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक ऐसा वाकया सामने आया, जहां जंगल में बाघिन के हमले के बीच वहां घास चर रही भैंसें अपने मालिक के लिए जिंदगी की ढाल बन गईं। बाघिन ने एक शख्स पर हमला कर उसे घायल कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे खींचकर जंगल में ले जाती, भैंसों ने बाघिन पर धावा बोल दिया। अचानक हुए इस पलटवार से बाघिन पीछे हटकर जंगल में चली गई और घायल व्यक्ति की जान बच गई।

मवेशियों को खोजते वक्त बाघिन से हुआ सामना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर अनुपम सहाय के अनुसार, बुधवार को पनपाठा कोर एरिया में 36 वर्षीय रामनरेश सिंह अपने मवेशियों की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उनका सामना एक बाघिन से हो गया। बाघिन के साथ उसका शावक भी मौजूद था।

अचानक बाघिन ने रामनरेश पर हमला कर दिया। हमले में उनके हाथ पर गंभीर चोट आई। बाघिन उन्हें अपने कब्जे में लेकर जंगल की ओर खींचने की कोशिश कर रही थी, तभी उनकी दोनों भैंसें तेजी से उनकी ओर दौड़ीं। भैंसों के आक्रामक रुख को देखकर बाघिन रामनरेश को छोड़कर वहां से पीछे हट गई और जंगल में चली गई।

बोले- भैंसें नहीं होतीं तो शायद जिंदा नहीं बचता घटना के बाद रामनरेश को उनके साथियों ने जंगल में एक ढलान के नीचे घायल हालत में पाया। उन्होंने प्राथमिक तौर पर उनके हाथ पर पट्टी बांधी और खून रोकने का प्रयास किया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने उन्हें मानपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया।

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