कटनी में भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनी से डेढ़ करोड़ की साइबर ठगी, डायरेक्टर के नाम से फर्जी मैसेज भेजकर उड़ाई रकम

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनी साइबर ठगों के निशाने पर आ गई। ठगों ने कंपनी के सीनियर डायरेक्टर के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर अकाउंटेंट को झांसे में लिया और महज एक मैसेज के जरिए 1.50 करोड़ रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर करा लिए।

मामला सामने आने के बाद बुधवार रात रंगनाथ नगर थाने में अज्ञात आरोपितों के खिलाफ साइबर ठगी की एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ रकम को होल्ड कराया है। मामले की जांच के लिए पुलिस की तीन अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं।

सीनियर डायरेक्टर के नंबर से आया वाट्सएप मैसेज घटना बुधवार दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। कंपनी के सीनियर अकाउंटेंट के मोबाइल पर सीनियर डायरेक्टर के नंबर से वाट्सएप मैसेज आया। मैसेज में एक अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में 1.50 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए थे।

मोबाइल नंबर परिचित होने के कारण अकाउंटेंट को किसी तरह का संदेह नहीं हुआ। उन्होंने मैसेज में दिए निर्देशों का पालन करते हुए कंपनी के खाते से रकम बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दी। शाम को खुला फर्जीवाड़े का राज रकम ट्रांसफर होने के बाद देर शाम कंपनी के अधिकारियों को पता चला कि सीनियर डायरेक्टर ने ऐसा कोई मैसेज भेजा ही नहीं था। जांच में आशंका सामने आई कि साइबर ठगों ने मोबाइल को हैक या अपने नियंत्रण में लेकर डायरेक्टर के नंबर से फर्जी संदेश भेजा और कंपनी के कर्मचारी को भरोसे में लेकर रकम ट्रांसफर करवा ली।

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विधायक की कंपनी की ओर से शैलेंद्र तिवारी की शिकायत पर रंगनाथ नगर थाना पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अब ट्रांजैक्शन की पूरी कड़ी, संबंधित बैंक खातों और फर्जी मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर की जांच कर रही है।

तीन टीमें जुटीं, ठगों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रात से ही तीन जांच टीमें सक्रिय कर दी हैं। साइबर विशेषज्ञों की मदद से मोबाइल हैकिंग, वाट्सएप मैसेज और बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। पुलिस का प्रयास है कि फर्जीवाड़े के पीछे शामिल आरोपितों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाए।