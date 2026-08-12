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    14 दिन, 28 सफारी और 87 बार बाघों का दीदार... बेल्जियम के फोटोग्राफर ने कैमरे में कैद किया बांधवगढ़ का रोमांच

    By Sanjay Kumar SharmaEdited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 05:53 PM (IST)

    बेल्जियम के वन्यजीव फोटोग्राफर बार्ट पेलेमेंस ने बांधवगढ़ में 28 सफारियों के दौरान 87 बार बाघों का दीदार किया, जो एक रोमांचक अनुभव रहा। उन्होंने 14 दि ...और पढ़ें

    बेल्जियन फोटोग्राफर बार्ट पेलेमेंस के साथ गाइड तीरथ सिंह। (सौजन्य: वन विभाग)

    बेल्जियन फोटोग्राफर बार्ट पेलेमेंस के साथ गाइड तीरथ सिंह। (सौजन्य: वन विभाग)

    HighLights

    1. बेल्जियम के फोटोग्राफर ने बांधवगढ़ में 87 बार देखे बाघ।

    2. 14 दिन, 28 सफारी में 18 बाघों की रोमांचक तस्वीरें लीं।

    3. कोर और बफर क्षेत्रों में वन्यजीवों का रोमांचक अनुभव किया।

    संजय कुमार शर्मा, उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौजूदगी और पर्यटकों के रोमांचक अनुभव एक बार फिर चर्चा में हैं। बेल्जियम के वन्यजीव फोटोग्राफर बार्ट पेलेमेंस ने बांधवगढ़ में मई के दूसरे पखवाड़े में 28 जंगल सफारियों के दौरान कुल 87 बार बाघों का दीदार किया। जिन बाघों को उन्होंने देखा और जिनकी तस्वीर उन्होंने ली, उनकी संख्या लगभग 18 है।

    बांधवगढ़ के पुराने पर्यटक हैं बार्ट पेलेमेंस

    करीब दो सप्ताह के इस सफारी अनुभव में उन्हें कई ऐसे मौके मिले, जब बाघ प्राकृतिक वातावरण में जिप्सी के सामने से गुजरते या जंगल में विचरण करते नजर आए। सफारी से जुड़े गाइड तीरथ सिंह ने अपनी वेबसाइट पर 10 अगस्त 2026 को इसका विवरण प्रस्तुत किया है।

    गाइड तीरथ सिंह ने बताया कि बार्ट पेलेमेंस बांधवगढ़ के पुराने पर्यटकों में शामिल हैं और इससे पहले भी बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सफारी कर चुके हैं। इस बार उन्होंने 28 सफारियों के जरिए बांधवगढ़ के जंगल और वन्यजीवों को करीब से अनुभव किया।

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    28 में से 26 सफारियों में हुए बाघ के दीदार

    अपने अनुभव में पेलेमेंस ने बताया कि उन्होंने 14 दिनों में 28 सफारियां कीं। शुरुआत में उन्हें उम्मीद थी कि करीब आधी सफारियां बाघों के दीदार के लिहाज से सफल रहेंगी, लेकिन अनुभव इससे कहीं अधिक रहा। उनके मुताबिक 28 में से 26 सफारियों में बाघ नजर आए। उन्होंने इस दौरान 82 से अधिक बार बाघों को देखने का उल्लेख किया, जबकि सफारी टीम द्वारा पूरे दौरे के दौरान कुल 87 बाघों के दीदार का आंकड़ा बताया गया है।

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    उन्होंने कहा कि जंगल में बाघ को उसके प्राकृतिक आवास में देखना सबसे रोमांचक अनुभवों में से एक है। बाघों को जितना समझने की कोशिश करते हैं, वे अपने व्यवहार से उतना ही चौंकाते हैं। उन्होंने बांधवगढ़ के स्थानीय गाइड और सफारी टीम के अनुभव की भी सराहना की।

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    कोर क्षेत्र के साथ बफर में भी दिखे बाघ

    इस सफारी के दौरान उन्होंने कोर क्षेत्र के अलावा धमोखर, पनपथा और जोहिला बफर क्षेत्र का भी भ्रमण किया। सफारी टीम के अनुसार बाघों का आवागमन केवल कोर क्षेत्र तक सीमित नहीं है। भोजन, पानी और क्षेत्रीय गतिविधियों के अनुसार वे बफर क्षेत्रों में भी विचरण करते हैं। सफारी के दौरान बाघों के अलावा फोटोग्राफर को तेंदुआ, स्लॉथ भालू, नीलगाय, चिंकारा, पक्षी और अन्य वन्यजीव भी देखने को मिले।

    सड़क पर अचानक सामने आया बाघ

    अचानक सड़क पार करते बाघ के दृश्य को उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया, जिसे उन्होंने सफर के सबसे रोमांचक क्षणों में शामिल किया। बांधवगढ़ की भौगोलिक विविधता और बाघों की मौजूदगी इसे वन्यजीव फोटोग्राफी के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य बनाती है। हालांकि, बाघों के दीदार पूरी तरह प्राकृतिक परिस्थितियों, वन्यजीवों की गतिविधियों, मौसम, समय और किस्मत पर निर्भर करते हैं। बेल्जियम के फोटोग्राफर का यह अनुभव इसी वजह से विशेष माना जा रहा है।