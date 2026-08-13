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    बालाघाट में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप बढ़ा, 25 बच्चे अस्पताल में भर्ती; बैगा बहुल दूसरे गांवों तक फैला संक्रमण

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 09:04 PM (IST)

    बालाघाट के बैगा बहुल गांवों में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे अब तक 25 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। विधायक संजय उइके ने 19 बच्चों की मौत ...और पढ़ें

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    डिजिटल डेस्क, बालाघाट। बिरसा विकासखंड की अडोरी पंचायत के बैगा बहुल गांवों में बच्चों की जिंदगी छीन रहे रहस्यमयी बुखार का संक्रमण अब दूसरे गांवों में भी असर दिखा रहा है। अभी तक कुंडेकसा, कोरका, बोंदारी में बीमारी का असर था। अब मछुरदा पंचायत के गांवों में भी बच्चों में बीमारी फैल चुकी है। बुधवार रात मछुरदा सहित आसपास के गांवों के 15 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    अधिकतर बच्चों को बुखार, चेहरे, सिर पर दाने, सर्दी-खांसी की शिकायत है। वर्तमान में कुल 25 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। राहत की बात है कि सभी खतरे के बाहर हैं। वहीं दो माह बीतने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग बीमारी का पता नहीं लगा पाया है।

    बैहर विधायक का दावा- 19 बच्चों की मौत

    बैहर सीट से विधायक संजय उइके ने गुरुवार को दावा किया कि आठ नहीं 19 बच्चों की रहस्यमय बीमारी से मौत हुई है। विधायक ने जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारवार्ता कर जून से अब तक जान गंवाने वाले बच्चों के नाम, माता-पिता, गांव का नाम और वजन-ऊंचाई के साथ साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने पूरे घटनाक्रम के लिए जिला प्रशासन और सरकार को कसूरवार ठहराया।

    वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शुक्रवार को बिरसा तहसील के कुंडेकसा, बोंदारी, कोरका जैसे बैगा बहुल गांवों का दौरा कर प्रभावितों और उनके स्वजन से मुलाकात करेंगे।

    झिरिया, नदी-तालाब का पी रहे पानी

    अडोरी, मछुरदा पंचायत के गांवों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। यहां के बैगा झिरिया या कुएं का पानी पीते हैं। इन गांवों में कई जगह पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन अधिकांश इलाकों में पाइपलाइन आज तक नहीं बिछ सकी है। 10-12 गांवों में छह-सात हैंडपंप हैं। कुछ से पानी आता है, तो कई बंद पड़े हैं।

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    सरपंच परसराम धुर्वे ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। मजबूरीवश, बैगा-आदिवासी ग्रामीण झिरिया या नदी-तालाब का पानी पीते हैं।

    जांच की स्थिति

    • 20 टीमें घर-घर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं।
    • 10 चिकित्सा अधिकारियों और चार एंबुलेंस की व्यवस्था।
    • 519 मरीज सर्वे में मिले, 402 घर पर उपचार से ठीक हुए।
    • 13 अगस्त तक कुल 2220 व्यक्तियों की जांच की गई।
    • 190 मलेरिया के, दस्त के 98, शरीर पर दाने के साथ बुखार के 88 व चर्म रोग के 143 मरीज मिले हैं।
    • 98 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं।