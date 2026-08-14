MP के बालाघाट में रहस्यमयी बुखार का कहर जारी, 30 और बच्चे अस्पताल में भर्ती, हो चुकी हैं 8 मौतें
मप्र के बालाघाट में बैगा आदिवासी बच्चों में रहस्यमयी बुखार फैला है, जिससे 30 और बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए और 8 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा है, अस्थाई अस्पताल बना है, पर बीमारी का कारण अब भी अज्ञात है।
HighLights
प्रभावित बैगा बहुल गांवों में पहुंचे स्वास्थ्य आयुक्त।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी किया दौरा।
प्रभावित गांवों में 20 स्वास्थ्य टीमें तैनात, घर-घर जांच।
डिजिटल डेस्क, बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बिरसा ब्लॉक में बैगा आदिवासी बहुल गांवों में रहस्यमयी बीमारी ने चिंता बढ़ा दी है। तेज बुखार समेत अन्य लक्षणों से पीड़ित 30 और बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले दो महीने में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आठ बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक बीमारी और मौत की ठोस वजह सामने नहीं आ सकी है।
बिरसा ब्लॉक के आठ गांवों में बीमारी के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 20 टीमें प्रभावित क्षेत्रों में तैनात की हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य आयुक्त धनराजू एस. ने गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें 50-50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की।
39 बच्चों का चल रहा इलाज, 12 आईसीयू में
स्वास्थ्य आयुक्त ने शुक्रवार को कुंडेकसा, बोंदारी, मछुरदा, गठिया, घुम्मुर, मतला, कोरका और कोहनीमोडटोला का दौरा किया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि गुरुवार रात 30 नए बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार शाम तक अस्पताल में कुल 39 बच्चों का उपचार चल रहा था, जिनमें 12 बच्चों को आईसीयू में रखा गया है।
बीमार बच्चों और जिनकी मौत हुई है, उनमें तेज बुखार, सर्दी-जुकाम, खुजली और शरीर पर दाने जैसे लक्षण सामने आए हैं। हालांकि इन लक्षणों के पीछे कौन-सी बीमारी है और मौतों का वास्तविक कारण क्या है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।
घर-घर स्क्रीनिंग, कुंडेकसा में अस्थायी अस्पताल
प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य विभाग की 20 टीमें घर-घर जाकर ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर रही हैं। इसके अलावा 10 चिकित्सा अधिकारियों और चार एंबुलेंस को भी तैनात किया गया है। मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के लिए कुंडेकसा में अस्थायी अस्पताल शुरू किया गया है।
भोपाल और जबलपुर से पहुंची विशेषज्ञ टीमों ने भी प्रभावित क्षेत्रों में जांच की है और लौट चुकी हैं। स्वास्थ्य आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित गांवों में हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और बीमारी के लक्षण सामने आने पर तत्काल अस्पताल पहुंचने की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया।
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मानव अधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट
मामले को लेकर मानव अधिकार आयोग मित्र फिरोजा खान ने बताया कि आयोग ने बालाघाट कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) से पूरी रिपोर्ट मांगी है। कलेक्टर को दो सप्ताह और CMHO को एक सप्ताह के भीतर जांच और कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
सिंघार का दावा- आठ नहीं, 19 बच्चों की मौत
उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रभावित बैगा बहुल गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इन गांवों में आठ नहीं, बल्कि 19 बच्चों की मौत हो चुकी है।
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सिंघार ने कहा कि सरकार को मामले की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए और पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार बैगा समुदाय के प्रति गंभीर है तो प्रत्येक प्रभावित परिवार को 10 से 20 लाख रुपये की सहायता दी जानी चाहिए।
फिलहाल स्वास्थ्य विभाग बीमारी की वजह का पता लगाने के लिए जांच और स्क्रीनिंग में जुटा है।